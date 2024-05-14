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Medya Erdoğan'ın eski metin yazarından, başıboş sokak köpekleri için “Helal olsun” dedirten teklif: Hemen bu yapılmalı
Medya

Erdoğan'ın eski metin yazarından, başıboş sokak köpekleri için “Helal olsun” dedirten teklif: Hemen bu yapılmalı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 11:35:00 - 2024-05-14 12:16:44
Erdoğan'ın eski metin yazarından, başıboş sokak köpekleri için "Helal olsun" dedirten teklif: Hemen bu yapılmalı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, sokak köpeklerine ilişkin, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Sokakta yaşayan köpeklerin iç güvenlik sorunu haline geldiğini belirten Ünal, "Meselenin çözümü hiç de zor değil: Başıboş köpekler sokaklardan toplanıp acısız şekilde itlaf edilmelidir" dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, sokak köpeklerine ilişkin, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Sokakta yaşayan köpeklerin iç güvenlik sorunu haline geldiğini belirten Ünal, "Meselenin çözümü hiç de zor değil: Başıboş köpekler sokaklardan toplanıp acısız şekilde itlaf edilmelidir" dedi. 

Sivas'ta 14 yaşındaki bir kız çocuğuna saldıran köpeklerin, kızın babası tarafından pompalı tüfekle öldürülmesini örnek gösteren Ünal, "Bu ilk vaka değil, belli ki son da olmayacak. Başıboş sokak köpekleri çocukları öldürdüler, sakat bıraktılar, trafikte ölümlerine neden oldular. Sadece çocuklara değil büyüklere de saldırıp öldürdüler. Sorun gittikçe büyüyor. O kadar ki, bazı ülkeler Türkiye’ye turist olarak gidecek vatandaşlarını sokak köpekleri konusunda uyarır hale geldiler. Sorun büyüdükçe çözüm zorlaşıyor. Geçici tedbirler hiçbir işe yaramıyor" ifadelerini kullandı. 

"İç güvenlik meselesi haline gelen başıboş sokak köpeklerinin güçlü bir lobisi var" diyen Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal, "Bu lobiyi ikiye ayırmak gerekiyor: Bir kısmı köpek maması üreten uluslararası şirketlere aparatlık yapıyorlar. Diğer kısmı ise kelimenin tam anlamıyla ruh hastası. Bu ikinci kısım, köpek sevgisini abartmış ve adeta köpekperest olmuş durumdalar. Kalplerinde insana dair en küçük bir merhamet kalmamış. Köpekler tarafından parçalanarak öldürülen, sakat bırakılan ya da köpekten kaçarken araç altında kalarak hayatını kaybeden çocuklarla ilgili “korkmasaymış”, “kaçmasaymış”, “sevgiyle büyütülmedikleri için böyle olmuş” türünden akıl almaz açıklamalar yapabiliyor hatta çocukların ailelerine davalar açabiliyorlar. İnsana merhameti olmayanın köpeğe merhameti olmaz. Bir çocuğun ölümüne ya da sakat kalmasına üzülmeyen birinin köpek sevgisi tamamen plastiktir" diye yazdı. 

Sokakta yaşayan köpeklerin tamamının itlaf edilmesini isteyen Ünal, şunları ifade etti:

"Meselenin çözümü hiç de zor değil: Başıboş köpekler sokaklardan toplanıp acısız şekilde itlaf edilmelidir. Bu işin artık lamı cimi yok. Ne geçici barındırma, ne kısırlaştırma, ne de sahiplendirme sorunu çözüyor. Köpek popülasyonu gittikçe artıyor ve tehlike de büyüyor. Nasıl ki belediyelerin ilaçlama yaparak sinekleri öldürmesi normalse, nasıl ki her yıl milyonlarca büyük ve küçükbaş hayvanı, tavukları, balıkları hayatımızı idame için öldürmek normalse, iç güvenlik sorunu haline gelen köpekleri itlaf da o kadar normaldir."
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Yorumlar

osman

en sonunda bir köşe yazarı  gereğini yazabilmiş. Tebrikler

oflu baba

KOSKOCA TURKIYE BELEDIYE BASKANLARISINIZ ULAN HAYSIYETSIZLER OLDURMEK NE DEMEK BIR ARAZI SECIP BARINAK YAPMAK BU KADARMI ZOR HANGI HAKLA ALLAHIN YARATTIGI CANLARI ALMA CESARETINI GOSTEREBILIYORSUNUZ YAPILACAK TEK SEY KISIRLASTIRIP HER ILCEYE BIR BARINAK KURMAK SOKAK KOPEKLERINE SAHIP CIKMAKTIR HALK YEMEKLERINI KARSILAR SIZ SADECE BARINAK KURUN YETER BINLERCE KEZ SOYLEDIM BU BELEDIYELERIN ISI SIZE OY VEREN KARA CAHILLER NE DIYE SIZI ADAM YERINE KOYUP,TA BASKAN SECTILER ANLAMIS DEGILIM.SULALENIZE SAHIP CIKIP IS VERECEGINIZE SOKAK KOPEKLERINEDE SAHIP CIKSANIZA GERI ZEKALI MENFAATCI BASKANLAR.ALLAH ALACAGINIZ CANLARIN HESABINI GUNU GELINCE SIZE SORAR SORACAKTIRDA BU VEBALIN ALTINDAN NASIL KALKABILECEKSINIZ.?
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