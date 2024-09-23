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Medya Erdoğan'ın eski danışmanı Yasin Aktay'dan dikkat çeken çıkış: O konuda kesinlikle bir sorun var! "Yok" denilirse, bırakın dağınık kalsın
Medya

Erdoğan'ın eski danışmanı Yasin Aktay'dan dikkat çeken çıkış: O konuda kesinlikle bir sorun var! "Yok" denilirse, bırakın dağınık kalsın

Yeniakit Publisher
2024-09-23 10:21:00 -
Erdoğan'ın eski danışmanı Yasin Aktay'dan dikkat çeken çıkış: O konuda kesinlikle bir sorun var! "Yok" denilirse, bırakın dağınık kalsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Anayasa'nın değiştirilemez ilk dört maddesinin değiştirilmesini önerdiği yazısında "Zaten her tarafı değişmiş bulunan bir anayasada bu saatten sonra ilk 4 maddeye de dokunulmayacaksa o zahmete girmeye hiç gerek yok dedik. Çünkü bu anayasaya 12 Eylül darbe anayasası vasfı veren şey diğer anayasalarda olmayan bu buyurgan ve ideolojik içerikten başkası değil. Eğer hedef 12 Eylül darbe zihniyeti ise o zihniyet sadece orada var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Anayasa'nın değiştirilemez ilk dört maddesinin değiştirilmesini önerdiği yazısında "Zaten her tarafı değişmiş bulunan bir anayasada bu saatten sonra ilk 4 maddeye de dokunulmayacaksa o zahmete girmeye hiç gerek yok dedik. Çünkü bu anayasaya 12 Eylül darbe anayasası vasfı veren şey diğer anayasalarda olmayan bu buyurgan ve ideolojik içerikten başkası değil. Eğer hedef 12 Eylül darbe zihniyeti ise o zihniyet sadece orada var" dedi.

Yasin Aktay, köşesinde insanlarda yeni anayasayla ilgili muhtemel bir heyecan uyandırabilecek tek konunun bu olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Şimdi yeni anayasa deyip o maddelerle ilgili bir sorun yok denilirse, bırakın dağınık kalsın demek çok daha hayırlı olur. Neticesinde o zihniyete bir kat daha dokunulmazlık zırhı kazandıracak bir mevzu neden açılsın ki?"

Aktay, özetle şunları kaydetti:

"'Değiştirilmesi teklif dahi edilemez' cümlesinin içerdiği buyurgan dil en çok bizim toplumsal karakterimizi, kişiliğimizi kötü etkiliyor, hatta belirliyor demiştik ya. Baksanıza bu kadarlık bir tartışma teklifine karşılık ne kadar çok insan bu içeriğin ne CHP'liliğine ne 12 Eylül darbeci kökenine bakmadan birer diktatör kesilmiş. Meğer bu anayasa dili herkesin içine birer diktatör ekmiş. Tohum vermiş her diktatör de en kaba, en buyurgan ve tehditkâr diliyle düşünülemeyecek, geçilemeyecek yasak alanları bağırarak, höykürerek, buyurarak söylüyor. Hayırdır 12 Eylül diktatörünün kapattığı alanda size ne miras kalmış?"

 

 

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