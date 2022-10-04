Erdoğan'ın eski danışmanı iyice raydan çıktı! Yav bi git işine oğlum

Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, PKK'nın Mersin'deki polisevi saldırısını "kınayamamasını" "tezgah bozucu bir adım" olarak nitelendirdi. Demirtaş'ın PKK'nın "P"sinden bahsetmeden yaptığı açıklamayı önemli bulan Ahmet Davutoğlu'nun tetikçisi Beki, Karar'daki yazısında şunları kaydetti:

"Cezaevindeki Demirtaş’a ‘terör saldırısını niye kınıyorsun’ denir mi? Dendi, çok kızıldı.

Kınamasının, terör örgütü PKK’yı rahatsız etmesi sürpriz değil. Tezgahlarını bozuyor.

Demirtaş’ı da HDP’yi de ‘halkı temsil etmemek, düşman dili konuşmak ve sindirilmişlik’le suçladılar.

Fakat Demirtaş alttan almadı, geri adım atmayacağını, ‘sindirilmişlik’le yaftalanmayı göze aldığını söyledi.

Yani terör tezgahını bozmaya devam edecek, kararlı.

(...) Terör örgütünü neden kızdırdığı ortada. Ama terörle mücadele edenlerin, niye kınadı diye kızacağı aklıma gelmezdi. (...)"