Erdoğan'ın dibindeki isim, şimdi neler yazıyor neler

Geçmişte Tayyip Erdoğan'ın yanından ayrılmayan gazetecilerden biri olan Mustafa Karaalioğlu, Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde hükümete yönelik insafsız ithamlarını sürdürüyor. Karaalioğlu, bu defa da Hazreti Adem ve Havva'ya hakaret içeren şarkı yapan Sezen Aksu'ya sahip çıkıp Türkiye'de fikir özgürlüğü olmadığını iddia etti. İşte Karaalioğlu'nun son herzeleri:

"Yıprandığını, tahrip olduğunu ve önemsizleştirildiğini söylediğimiz kurumlar var. En başta kurumsallaşma bitti; yani kurala, geleneğe, tecrübeye saygı kayboldu. Kamu kurumları değil, itibarını ve varlıklarını daha çok dert etmemiz gereken kurumlar vardır. Fikir hürriyeti, hukuk, liyakat, ehliyet, sanat, edebiyat gibi… Türkiye bu kurumların büyük kısmını kaybetti, geri kalan parçaların göz önünde eriyişini de çaresizce izliyor. Epeyidir tüketilen sanatsal yaratıcılığın kalan son parçası da şimdi erime potasına girdi.

Böyle zamanlarda kimse durup, “Ne yapıyoruz biz Allah aşkına?” diye soramaz. Yanılıp soranı da yaftalarlar. Bırakın soranı, öfkeli yürüyüşte bir adım geri kalanı bile… Yaşadığımız zamanlar, böyle tatsız kuralların hükmettiği zamanlardır.

Bu ülkenin yaşayan en büyük sanatçılarından olan Sezen Aksu bile bugün saldırı altındadır, hedeftedir. (...) Bir ülke Sezen Aksu’ya sahipse onunla ancak gurur duyar, hakaret etmez. O’nun eserlerinin olmadığı bir dünyayı düşünelim daha iyi anlarız neye sahip olduğumuzu…

Dil, kültür, sanat, edebiyat, müzik, akademi giderek çoraklaşıyor. İyi şeyler, güzel sözler, hayranlık uyandıracak eserler duyulmaz, görülmez, okunmaz oldu. İyi olana, sanat eserine ve hikmetli söze hürmet kalmadı. Lümpen, basit ve gelişigüzel bir dil dört bir yanı kuşattı; kalitesizlik köşe başlarını tuttu, bırakmıyor.

Oysa, fikir özgür değilse, fikir sahibi itibar yerine baskı görüyorsa; söz, söyleyenin başına dert açıyorsa o ülke hastalanmış demektir. Çok zaman var ki hastayız, keyifsiziz, moralsiziz… Her güne bir acayiplikle uyanıyoruz ve şaşırma duygusunu yitiriyoruz. Sanatın yerini slogan, müziğin yerini uğultu, nüktenin yerini hakaret, edebiyatın yerini hamaset aldı, gidiyor.

Slogana katılmayan, hamasete alkış tutmayan, talimata uymayan hedeftedir. Kalabalığa karışmayan herkesi bekleyen bir yafta ve bir akıbet vardır. Ya haindir, ya bozguncu ya da sırası geldiği gün moda neyse o.

Böyle bir ülke kimseyi mutlu etmez, kimseye kendini iyi hissettirmez. İklimi çoraklaştıranlara bile… (...)"