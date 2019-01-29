Erdoğan'ın 'Davos' çıkışının üzerinden 10 yıl geçti

Türkiye CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi'ndeki "one minute" (bir dakika) çıkışı, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmedi.

Davos'ta bir yüksek ses

İsviçre'nin Davos kasabasında 29 Ocak 2009'da Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen"Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" başlıklı panele Erdoğan da davet edildi.

"Öldürmeyi çok iyi bilirsiniz"

Peres'in Türkiye'ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarına cevap vermek isteyen Erdoğan'nın konuşması moderatör tarafından kesilmeye çalışılmış, Erdoğan da Ignatius'a dönerek "one minute" diyerek, kendisine müdahale edilmemesi uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Peres'e yüksek sesle hitap ederek, "Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum." sözleri hafızalara kazındı.

Paneldeki çifte standarda tepki gösteren Erdoğan, "Davos benim için bitmiştir." diyerek oturumu terk etmiş, salonda bulunan dinleyiciler Erdoğan'ı alkışlamıştı.

Yankıları devam ediyor

Aradan geçen 10 yılda "one minute" çıkışı gündemde kalmaya devam ediyor. Erdoğan'ın "one minute" çıkışı Arap kamuoyu başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandırmış, Filistin'de büyük sevinçle karşılanmıştı.

Davos Zirvesinin ardından yurda dönen Erdoğan coşkuyla karşılanmış, "one minute" çıkışı yıllarca yerli ve yabancı medya organlarında geniş yer almıştı.

Erdoğan, aradan geçen 10 yılda sözünü tuttu ve Davos'a bir daha katılım sağlamadı.

Bu yıl 49.uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.

Siyonizm ve İsrail karşıtlığıyla bilinen ABD'li Haham Yisroel Dovid Weiss, AA'ya verdiği mülakatta, Erdoğan'ın, "one minute" çıkışıyla ilgili, "O gün hepimiz rahat bir nefes almıştık." demişti.

Yahudilerin Filistinlilere uyguladığı zulme dünyada çok az sayıda liderin karşı durduğuna değinen Weiss, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına ve Filistin halkına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Ve ona dua ediyoruz. Allah ona yardım etsin. Belki de Erdoğan sayesinde Filistin sorunu çözülür ve barış hakim olur. Ben Erdoğan ile tanışmayı, onunla konuşmayı çok istiyorum. Erdoğan, Yahudilikle siyonizm arasındaki farkı kardeşlerime çok daha net bir şekilde anlatacaktır. Bu konuda önderlik edecektir."