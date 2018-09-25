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Erdoğan'ın da katıldığı BM görüşmeleri başladı

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri başladı.

25 Eylül 2018 Salı 16:12
Erdoğan'ın da katıldığı BM görüşmeleri başladı

Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Genel Kurula hitabının ardından, geleneksel olarak ilk konuşmayı Brezilya'nın temsilcisi yapacak.

İkinci konuşmayı ise ev sahibi ABD Başkanı Donald Trump yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a dördüncü konuşmacı olarak hitap edecek.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:12
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. BM Genel Kurulu

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  • uzman analistuzman analist36 dk önce
    borsaya bakınca amerikadaki görüşmeler pek iyi geçmemiş gibi.hele vakıfbank öncülüğündeki banka hisselerindeki satışlar.hele vakıfbank* öncülüğündeki.vakıfbank borsa hisse durumuyla 2 haftadır piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor manidar.**ve komedi..
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