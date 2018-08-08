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Erdoğan'ın çağrısına aracını devlete bağışlayarak destek verdi

Kayserili pazarcı Süleyman Aydoğdu, Başkan Erdoğan'ın 'Dolarınızı bozdurun' çağrısına aracını devlete bağışlayarak destek oldu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:33
Erdoğan'ın çağrısına aracını devlete bağışlayarak destek verdi

Kayseri'nin Develi ilçesinde Pazarcılar Dernek Başkanı olan Süleyman Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dolarlarınızı bozdurun' çağrısına iki aracından birini devlete bağışlayarak destek verdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde pazarcılık yapan ve Develi Pazarcılar Dernek Başkanı olan Süleyman Aydoğdu, "Başkanımızın, reisimizin 'dolarınızı altınınızı bozdurun' çağrısına dolar ve altınım olmadığından dolayı katkıda bulunamadım. Bundan dolayı çok üzüldüm" dedi.

Aydoğdu, "Sebzecilik yaptığım iki aracımdan birini devletime bağışlamaya karar verdim, aileme de sordum ailemde 'millet canını verdi biz iki arabamızdan birini versek hiç kıymeti olmaz' dedi ve 30 bin TL değerindeki aracımızı bağışlamaya karar verdik. Bizim arabamız, atımız, paramız olsa ne olur olmasa ne olur. Şu anda ülkemizdeki Suriyelileri görüyorsunuz onların da parası vardı, altını vardı ama şu anda ülkeleri yok. Herkes elini taşın altına koymalı" dedi.

''VATAN GERİ ALINMAZ''

Aydoğdu, "Çuvallar ile paraları, altınları olanlar sizlere sesleniyorum devletimize yardımcı olalım darbe halen yapılmakta ülkemize şu anda ekonomik bir darbe yapılıyor. Kamyonun bir tanesini çalışarak geriye alabilirim ama Devletimi geriye alamam" diye konuştu.

Pazarcılar Dernek Başkanı Süleyman Aydoğdu'nun eşi Hayriye Aydoğdu "Kocamla beraber kamyonumuzun birini vatana feda ettik kamyon çalışılır tekrar kazanılır ve alınır ama vatan geriye alınmaz
Bütün millet canını veriyor biz bir kamyon vermişiz çok mu vatana feda olsun" ifadesinde bulundu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:33
  1. Kayseri
  2. Develi
  3. Pazarcılar Dernek Başkanı
  4. Süleyman Aydoğdu
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • eski akepelieski akepeli37 dk önce
    önce büyük makamda olanlar dolarlarını altınlarını ve eurolarını yastık altından bir çıkarsınlar ve örnek olsunlar sonra milletten fedekarlık beklesinler,Öylekuru kuruya çıkıp Yerli-Milli tafralarını atmak kolaydır.Bir zamanlar ekonomisi durgunluk geçiren Japonların en büyük şirket yöneticileri piyasayı canlandırmak için bir araya gelmiş ve milletten fedekarlık yapmalarını isteyecekken içlerinden biri inandırıcı olmak için önce bizlerin maaşlarımızı %50 indirmemizve hazineye bağışlamamız lazım demişler ve öyle yapıp halkı da arkalarında görmüşler.
  • milletin aklımilletin aklı42 dk önce
    ülke nasıl batmış, nasıl bu duruma düşüldü. Neden bu duruma düşüldü hiç düşünülmezse daha çok batar bu ülke.
  • MİLLİMİLLİ40 dk önce
    allah razı olsun herkes seningibi düşünse bizleri kimse yıkamav birlik zamanı
  • Kartal Kartal 33 dk önce
    Maşallah Tebarakallah
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