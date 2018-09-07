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Erdoğan'ın başına silah dayatan yönetmen tutuklandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başına silah dayatılan skandal filmin yönetmeni Ali Avcı, çıkarıldığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

07 Eylül 2018 Cuma 22:56
Erdoğan'ın başına silah dayatan yönetmen tutuklandı!

'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 15 yıldan 22,5 aya kadar hapis istemiyle tutuklanan 'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"BU FİLM DARBE NASIL OLURDUYU ANLATAN FİLM DEĞİLDİ"

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Ali Avcı ile avukatları katıldı. Söz alan Ali Avcı, soruşturmaya konu filmin darbeyi anlatan bir film olduğunu belirterek, "Bu film 'darbe olsaydı nasıl olurdu' yu anlatan bir film idi. Film tek kişilik değildir. Örneğin köprüyü kapatırken emniyet müdürlüğü yardım etti. Filmde Erdoğan'ın başına silah dayanması asıl sıkıntı çıkaran sahne. Sokaktaki çocuğa sorsanız darbenin hedefinin Erdoğan olduğunu söyler, Erdoğan da bunu söyler zaten. Eğer terör örgütü propagandası yapsaydım Erdoğan'ı namaz kılarken değil kaçış planı yaparken çekerdim" dedi.

"SÜBLİMİNAL MESAJ VERDİĞİM İSPAT EDİLSİN HAPİS YATMAYI KABUL EDERİM"

Filminde subliminal mesaj verdiği iddiasını kabul etmeyen Ali Avcı, "Subliminal mesaj verdiğim ispat edilsin müebbet hapis almayı kabul ederim" dedi.

BERAATINI İSTEDİ

Savunmasının ardından karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Ali Avcı, "Beraatımı istiyorum" dedi.Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Avcı'yı, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 22:56
  1. İstanbul
  2. Ali Avcı
  3. uyanış filmi

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