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Erdoğan'ın Ayasofya şifresi! 20:53'te dünyayı çılgına çeviren 3 ayrıntı

Ayasofya'nın ibadete açılma kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20:53'te ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşması sırasındaki vakfiye, fotoğraf ve beste detayları dikkatlerden kaçmadı. ,

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:55:00 -
Erdoğan'ın Ayasofya şifresi! 20:53'te dünyayı çılgına çeviren 3 ayrıntı

Ayasofya önünde akşam namazı kılındı Erdoğan’ın Ayasofya mesajları verdiği konuşmasında 3 vurgu öne çıktı. 

FATİH’İN VAKFİYESİ YANSITILDI

Erdoğan’ın “Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor” dediği konuşmasında 1453’te İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya ile ilgili ifadelerinin de yer aldığı vakfiyesinden görüntüler fona yansıtıldı. İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'yı kendi mülküne katan ve bir vakıfla destekleyen Fatih Sultan Mehmet Ayasofya Camii'nin ve vakfının korunmasına ilişkin son günlerde çok konuşulan bir vakfiye yayınlamıştı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya ile ilgili vakfiyesinde “Camilikten çıkarırlarsa ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar” demişti.

O FOTOĞRAF KERİBAR’A AİT

Erdoğan’ın konuşması sırasında arkasında bir de dev Ayasofya fotoğrafı konuldu. 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü sanat/fotoğraf alanında kazanan İzzet Keribar’a ait Ayasofya fotoğrafı, 2010 yılında çekildi. Usta bir fotoğraf sanatçısı olan 84 yaşındaki Keribar’ın çektiği Ayasofya fotoğrafında caminin içi tüm ihtişamıyla görülebiliyor.

AYASOFYA BESTESİYLE MESAJ

Erdoğan’ın konuşmasının ardından ise ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun Ayasofya için hazırladığı özel bestenin çalınması dikkat çekti. Sanatçı, Ayasofya’nın dünden bugüne hikayesini anlattığı bestesinde Türk ve batı müziği enstrümanlarını kullandı. Uğurlu'nun Ayasofya bestesi “Dünya Başkenti İstanbul” isimli albümünde de yer aldı. Ünlü Türk piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya kompozisyonu için hazırladığı özel klibi de müzikseverlerle paylaşmıştı.

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