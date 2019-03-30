Erdoğan’ın Ayasofya hamlesi Cumhuriyet’in ayarını bozdu!

yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılarak cami olarak ziyarete açılabileceğini söyledi. Erdoğan’ın bu hamlesi başta Yunanistan olmak üzere Batı’yı rahatsız etti. İçimizdeki Batı hayranlarıysa, İslam’a olan kinlerini açıktan dışa vuramayınca, başka ağızlardan alıntılar yapmaya başladılar. Daha önce birçok skandal yayına imza atan Cumhuriyet, bugünkü baskısında, 2015’te yayımlanmış bir kitaptan alıntı yaparak Ayasofya’nın müze olarak kalması gerektiğini savundu.

Ayasofya’ya karşı kitapları kurcalamaya başlayan Cumhuriyet editörleri, Murat Katoğlu’nun 2015’te yayımlanan, “Uygarlık Yeryüzünde Gezip Dolaşır mı?” isimli kitabından kendi işlerine gelen bölümü yayınladı.

“Ayasofya Bazilikası...”

Cumhuriyet’in bugün haber yaptığı Katoğlu, söz konusu kitabında, “Şu İstanbul şehrindeki Ayasofya Bazilikası’nın çeşit çeşit tutkunu vardır. Hatta sevdalıları da vardır diyebilirsiniz.” ifadesini kullandı.

“Son günlerde bu efsanevi mühendislik ve mimarlık yapısının islam ibadethanesi olarak kullanılmasını talep eden bir grup insan, sabah namazını binanın önünde eda ederek niyetlerini beyan ettiler... Kuşkusuz onları da Ayasofya tutkunlarından sayabilirsiniz. Öyle ya, tarihsel esere değişik sebeple tutkun olunabilir.” diye yazan Katoğlu, birçok kez Ayasofya’nın asırlarca kilise olarak kullanıldığını hatırlattı.

Katoğlu yazısında, “Bu bakımdan Ayasofya’nın “mümin” insanların dışında da tutkunları oldu. Halen de öyledir. Yani bilim adamları, mimarlar, teknik insanlar, ressam ve heykeltıraşlar, tarihçiler ve daha pek çok bilinçli meslek sahibi kimsenin de bu anıt eserin tutkunları arasında olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Her gün ve her yıl yeryüzünün farklı yerlerinden yüzbinlerce insan Ayasofya’yı görmeye gelmesi bunun kanıtıdır... Dikkat! Hem de 1500 yıl sonra. Üstelik müzeyi ziyaret için esaslı para da ödüyorlar. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi olması boşuna değildir. İnsanlar o muhteşem 1500 yaşındaki “mekânı” görüp yaşamak için akın akın geliyorlar.” dedi.

Skandal sözler: Hristiyanlar kilise olmasını istemiyor

Katoğlu, Cumhuriyet’in de işine gelen şu herzelere yer verdi:

“Gelenlerin çoğu da Hıristiyan âleminin ülkelerinden... Ama akıllarından, bu esasında kilise olarak inşa edilen yapıda ibadet ritüellerini yerine getirmek geçmiyor. Sebebi ise, bu yapının yeryüzünde emsalinin olmamasıdır. O bir mimarlık mucizesidir. Bu yüzden onun artık bütün insanlığa mahsus ortak bir tarihsel miras ve ayrıcalıklı bir değer diye kabul görmesidir. Ayasofya’nın, üstelik Hıristiyanlığın ilk dönem yapılarından biri olduğu bilindiği halde, o şekilde korunması akıllarına gelmemektedir. Çünkü Ayasofya’nın görkemi ve insanoğlunun yaratıcılığına eşsiz bir örnek olması, ona bütün insanlığı kucaklayan bir anlam ve işlev yüklemiştir.”

“Ayasofya’yı paylaşalım”

Katoğlu yazısını şöyle noktaladı:

“İnançlı ve bilinçli Müslümanların zaman zaman Ayasofya’nın önünde ibadet etmeleri de anlayışla karşılanabilir. Böyle bir yaklaşım, onların insanlığın ortak mirasına “ortak” olmalarını gösteren bir sembol değeri kazanabilir.

Ayasofya’yı uygarca sahiplenmenin yolu, onu bütün insanlıkla paylaşabilmeyi bilmekten geçer.”