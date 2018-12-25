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Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV başvurusu

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Halk Arenası programı nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması, ihlale konu programın ise beş kereye kadar durdurulması talebiyle RTÜK'e başvuru yaptı.

25 Aralık 2018 Salı 19:04
Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV başvurusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın katıldığı programda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranıldığı gerekesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması, ihlale konu programın ise beş kereye kadar durdurulması talebiyle RTÜK'e başvuruda bulundu.

RTÜK'e verilen dilekçede Halk TV'de sunulan "Halk Arenası" isimli programa 21 Aralık 2018'de katılan Gezen ve Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret niteliği taşıyan ifadeler sarf ettikleri, açıkça ölüm ve anayasal düzene karşı darbe tehdidinde bulundukları" kaydedildi.

Bu sebeple Gezen ve Akpınar hakkında adli soruşturma başlatıldığı hatırlatılan dilekçede, "Söz konusu ifadeler, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmekle birlikte, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın Hizmeti İlkeleri' başlıklı 8. maddesinin de ihlali niteliğindedir." vurgusu yapıldı.

"Eleştiri sınırları ötesinde..."

Programın tamamı incelendiğinde, kullanılan ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplumda düşmanlık oluşturmak amacına matuf, nefret duyguları ile hareket edilerek sarf edilmiş nitelik ve ağırlıkta olduğunun görüleceği kaydedilen dilekçede, "Eleştiri sınırları ötesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı 'aşağılayan', hatta 'ölümle', 'asılmakla' tehdit eden, bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya yönelik darbe propagandası niteliğinde ifadelerle dolu söz konusu programın, anılan yayın ilkelerine aykırı olduğu ve hukuken himaye edilemeyeceği açıkça ortadadır." ifadelerine yer verildi.

Beş kereye kadar durdurulabilir

Şikayete konu program hakkında, daha önce de ilgili kanunu ihlal sebebiyle verilmiş cezalar bulunduğu belirtilen dilekçede, ihlallerin gerçek manada önlenmesi için program hakkında caydırıcı yaptırım uygulanması gerektiği kaydedildi.

Dilekçede, 6112 sayılı Kanun'un "Yayın Hizmeti İlkeleri" başlıklı 8. maddesinin ihlali sebebiyle aynı kanunun idari yaptırımlara ilişkin maddesi uyarınca, programın hizmet sağlayıcısı hakkında uyarı kararı ile birlikte 10 bin liradan az olmayacak şekilde idari para cezasına hükmolunmasına, ayrıca tedbiren ihlale konu programın beş kereye kadar durdurulmasına karar verilmesi istendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 19:16
  1. Aydın
  2. RTÜK
  3. Halk Tv
  4. Müjdat gezen
  5. Uğur Dündar

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