Erdoğan'ın annesine küfür eden utanmazdan yeni rezillik! Şimdi de...

Tayyip Erdoğan'ın annesine küfür edecek kadar edep ve adaptan yoksun olan Oktay Ekşi, AK Parti ve Erdoğan'ın seçim kampanyasında seviyesiz bir dil kullandığını ileri sürdü.

"Seviye" kavramından nasipsiz olduğunu daha önce defalarca gözler önüne seren Ekşi, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

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"Güzel ülkemiz her gün yeni bir rekor kırılan bir ortama kavuştu. Ama ne yazık ki rekorları olumlu yönde kırmıyoruz.

Geçenlerde yayımlanan bir istatistiğe göre aklınıza gelen tüm konularda, örneğin 2021’de 140 devlet arasında 126’ncı sıradaysak 2022’de 133 veya 135’inci olmuştuk. Saydam toplum olup olmadığımızda, yargımızın bağımsızlığında, medyanın ne kadar özgür olduğunda hep böyleyiz. Kısaca her gün daha dibe gidiyoruz.

Lakin siyaset dünyasındaki seviyemizde ve özellikle seçim kampanyalarında kullanılan dil ve araçlarda bugünkü düzeye düştüğümüze ben 1950’den beri (o seçim dahil) izlediğim bütün seçimlerin hiçbirinde tanık olmadım. (...)"