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Gündem Erdoğan'ın aldığı kararla provokasyon boşa çıktı!
Gündem

Erdoğan'ın aldığı kararla provokasyon boşa çıktı!

Terör örgütü PKK'nın ormanları yakmasının üzerini örtmek isteyen provokatörler, teröristlerin yaktığı yerlere otel dikileceğini iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni aldığı kararla provokasyonu boşa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 02:35:00 -
Erdoğan'ın aldığı kararla provokasyon boşa çıktı!

Geçtiğimiz yaz günlerce süren orman yangını felaketini yaşayan Marmaris'te binlerce ağaç küle dönmüştü. Yanan yerlerin yerine oteller yapılacağına yönelik provokasyonlar yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Muğla İli Marmaris İlçe sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye Mahalleri ve çevresi (1 .Etap) Doğal Sit Alanının koruma statüsü kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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