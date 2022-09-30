Erdoğan'ın Ahmet Hakan'a yönelik o sözleri sonrası ortalık karıştı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Kanal D / CNN Türk ortak yayınında yaptıkları söyleşide, muhalefet konusunda ısrarlı sorular sorulunca, Erdoğan'ın gülerek ve şaka yaptığını belli ederek “Ahmet Bey, o konuda yazılarıyla gereğini yapıyor” türü bir cümle kurduğunu hatırlatan Ahmet Hakan, söz konusu cümlenin ekran başına oturup açık kovalayan düşmanları tarafından sağa-sola çekildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Kanal D / CNN Türk ortak yayınında yaptıkları söyleşide, muhalefet konusunda ısrarlı sorular sorulunca, Erdoğan'ın gülerek ve şaka yaptığını belli ederek “Ahmet Bey, o konuda yazılarıyla gereğini yapıyor” türü bir cümle kurduğunu hatırlatan Ahmet Hakan, söz konusu cümlenin ekran başına oturup açık kovalayan düşmanları tarafından sağa-sola çekildiğini belirtti. "Ben hep vicdanımın gereğini yaptım, yaparım, yapıyorum, yapacağım" diyerek beylik laflar kullanmayı da ihmal etmeyen Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Kanal D / CNN Türk ortak yayınında yaptığımız söyleşide...
Konu bir ara muhalefete geldi.
*
Muhalefet konusunda ısrarlı sorular sorulunca...
Erdoğan, gülerek ve şaka yaptığını belli ederek...
“Ahmet Bey, o konuda yazılarıyla gereğini yapıyor” türü bir cümle kurdu.
*
Bir şakanın bu kadar büyütüleceğini, üzerinde tepinileceğini, dallandırılıp budaklandırılacağını düşünmediğim için...
Program sırasında konuyla ilgili bir şey deme gereğini duymadım.
*
Ama ekran başına oturup açık kovalayan düşmanımız çok Allah’a şükür.
Baktım gördüm ki onlar durmamışlar.
Tepinmişler Allah tepinmişler.
Küfürler, hakaretler, iftiralar falan.
*
Yazdıklarım ortadadır.
Ben hiçbir zaman, bir iktidar partisi temsilcisi gibi davranarak kıyasıya bir muhalefet eleştirisinin içine girmedim.
Muhalefete yönelik eleştirilerim, çoğunlukla yapıcı eleştirilerdir.
*
Bu arada şunu da söylemeliyim:
*
Yazı hayatıma başladığım ilk günden bugüne kadar...
İnanmadığım tek bir harfi bile yazmadım.
*
Ben hep vicdanımın gereğini yaptım, yaparım, yapıyorum, yapacağım.
Vicdanımın gereğine dayanarak yazdıklarımın kimin işine yaradığını zerre kadar umursamadım, umursamıyorum, umursamayacağım."