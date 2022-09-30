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Medya Erdoğan'ın Ahmet Hakan'a yönelik o sözleri sonrası ortalık karıştı
Medya

Erdoğan'ın Ahmet Hakan'a yönelik o sözleri sonrası ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Kanal D / CNN Türk ortak yayınında yaptıkları söyleşide, muhalefet konusunda ısrarlı sorular sorulunca, Erdoğan'ın gülerek ve şaka yaptığını belli ederek “Ahmet Bey, o konuda yazılarıyla gereğini yapıyor” türü bir cümle kurduğunu hatırlatan Ahmet Hakan, söz konusu cümlenin ekran başına oturup açık kovalayan düşmanları tarafından sağa-sola çekildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 08:56:00 -
Erdoğan'ın Ahmet Hakan'a yönelik o sözleri sonrası ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Kanal D / CNN Türk ortak yayınında yaptıkları söyleşide, muhalefet konusunda ısrarlı sorular sorulunca, Erdoğan'ın gülerek ve şaka yaptığını belli ederek “Ahmet Bey, o konuda yazılarıyla gereğini yapıyor” türü bir cümle kurduğunu hatırlatan Ahmet Hakan, söz konusu cümlenin ekran başına oturup açık kovalayan düşmanları tarafından sağa-sola çekildiğini belirtti. "Ben hep vicdanımın gereğini yaptım, yaparım, yapıyorum, yapacağım" diyerek beylik laflar kullanmayı da ihmal etmeyen Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Kanal D / CNN Türk ortak yayınında yaptığımız söyleşide...

Konu bir ara muhalefete geldi.

*

Muhalefet konusunda ısrarlı sorular sorulunca...

Erdoğan, gülerek ve şaka yaptığını belli ederek...

“Ahmet Bey, o konuda yazılarıyla gereğini yapıyor” türü bir cümle kurdu.

*

Bir şakanın bu kadar büyütüleceğini, üzerinde tepinileceğini, dallandırılıp budaklandırılacağını düşünmediğim için...

Program sırasında konuyla ilgili bir şey deme gereğini duymadım.

*

Ama ekran başına oturup açık kovalayan düşmanımız çok Allah’a şükür.

Baktım gördüm ki onlar durmamışlar.

Tepinmişler Allah tepinmişler.

Küfürler, hakaretler, iftiralar falan.

*

Yazdıklarım ortadadır.

Ben hiçbir zaman, bir iktidar partisi temsilcisi gibi davranarak kıyasıya bir muhalefet eleştirisinin içine girmedim.

Muhalefete yönelik eleştirilerim, çoğunlukla yapıcı eleştirilerdir.

*

Bu arada şunu da söylemeliyim:

*

Yazı hayatıma başladığım ilk günden bugüne kadar...

İnanmadığım tek bir harfi bile yazmadım.

*

Ben hep vicdanımın gereğini yaptım, yaparım, yapıyorum, yapacağım.

Vicdanımın gereğine dayanarak yazdıklarımın kimin işine yaradığını zerre kadar umursamadım, umursamıyorum, umursamayacağım."

 

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