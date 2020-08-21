Erdoğan'ın açıklayacağı müjde, altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Çin'den yayılan ve ardından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs sebebiyle yatırımcılar güven veren altına yöneldi. Rekordan rekora koşan altın fiyatları Rusya'nın aşıyı bulduğunu ilan etmesi ile düşüş yaşadı.

Türkiye bu habere kilitlendi

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saatler 15:00'ı gösterirken açıklanacak müjdenin ise altın fiyatlarına nasıl etki edeceği merak konusu oldu.

Tüm Anadolu'nun kilitlendiği ve Türkiye'de eksen değişikliği yaşatacağı belirtilen müjde için heyecan dorukta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolardaki düşüşle birlikte gram altın fiyatlarında 449 TL seviyesine kadar geri çekilme yaşandığı bildirildi.

Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklamalar

Gazeteci Yazar Cem Küçük, dün akşam yeniakit.com.tr'nin canlı yayınında Gazeteci Mehmet Özmen'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Küçük, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin doğal gaz bulunması olduğunu düşündüğünü söyledi.

Cem Küçük, dolayısıyla müjdenin açıklanmasıyla beraber Türkiye'de dövizin biraz daha düşeceği tahmininde bulundu.

"Bloomberg, Cumhurbaşkanlığını aradı"

Yurt dışı medyasının bu işi bildiğini, en bilinen ekonomi kanallarından biri olan Bloomberg'ten yetkililerin Cumhurbaşkanlığını aradığını, Karadeniz'de bir doğal gaz bulunduğunu bildiklerini, haber yaptıklarını ve yalanlamadıklarını belirten Küçük, yılda 10 ila 20 milyar dolar getirisi olan bir doğal gaz rezervinin bulunmasının duyurulması halinde dövizin biraz daha düşeceği değerlendirmesinde bulundu.

"Döviz ve altında biraz daha düşüş olabilir"

Bu haberle beraber birden her şeyin güllük gülistanlık olmayacağını ifade eden Küçük, bugün döviz ve altının biraz daha düşebileceğini, bunun kaç yıl sürerse sürsün Türkiye'ye olumlu yansıyacağını ve bir rahatlama sağlayacağını kaydetti.