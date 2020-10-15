Erdoğan’ın açıklamaları terör sevicileri rahatsız etti! Küstah sözler

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) faaliyetleri yine gündemde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 'kapatılmalı' dediği Türk Tabipleri Birliği'nin, 27 Eylül'de düzenlenen Merkez Konsey seçimlerini, 'Etnik Demokratik TTB' grubu kazandı. PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Rasime Şebnem Korur Fincancı da TTB'nin başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, dün partisinin grup toplantısında Türk Tabipleri Birliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Çözülmesi gereken bir mesele de meslek kuruluşlarının sürdürülemez yapısıdır. TTB başta olmak üzere, terör örgütünden birisini getirip başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar TTB gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin STK'lara el koymasıdır. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz. Nasıl bunlardan şifa arayacağız. Görevlerine mahkeme kararıyla son verilebileceği hükmü vardır. TTB açıkça anayasaya aykırı faaliyet içerisindedir. Çoklu baro sistemi gibi bir çalışmayı bu yönde de yapmak durumundayız. Bu kuruluşlar amaçlarından sapmıştır” ifadelerini kullandı.

HPD’den küstah çıkış

HDP'den ise Tabipler Birliği'ne destek geldi. Başkan Erdoğan'ın Tabipler Birliği'ne karşı başlatılacağını söylediği düzenleme için HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yapılacak düzenlemenin başarısız olacağını iddia ederek, “Çoklu baro ellerinde kaldı, bu sefer TTB'ye ve diğer meslek odalarına göz diktiler. Bu konu da ellerinde patlayacak. Bununla ilgili asla başarıya ulaşamayacaklar” dedi.