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Erdoğan'ın 7 danışmanı istifa etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 başdanışmanı, AK Parti’den milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa etti.

29 Nisan 2018 Pazar 20:53
Erdoğan'ın 7 danışmanı istifa etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 34 başdanışmanından 7'si görevinden ayrıldığı iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre,  24 Haziran'da AK Parti listesinde yer almak için istifa eden başdanışmanlar Alev Dedegil, Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı, Gülşen Orhan, Seyit Sertçelik, İhsan Şener ve Özlem Zengin.

7 ESKİ VEKİL YENİDEN ADAY

Başdanışmanlık görevinden ayrılan 7 ismin hepsi de eski vekil. Dedegil ve Zengin (İstanbul), Türkmenoğlu ve Samancı (Konya), Orhan (Van), Sertçelik (Ankara), Şener (Ordu) illerinden vekil seçilmişti. 

Başdanışmanlıktan ayrılmak için Erdoğan'dan onay bekleyen bazı isimlere ise Cumhurbaşkanının beklemesini istediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 20:53
  1. Van
  2. Ordu
  3. Konya
  4. İstanbul
  5. Ankara
  6. Alev Dedegil
  7. Ayşe Türkmenoğlu
  8. Gülay Samancı
  9. Gülşen Orhan
  10. Seyit Sertçelik
  11. İhsan Şener
  12. Özlem Zengin
  13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • misafirmisafir45 dk önce
    Yiğit bulut da istifa etsede kurtulsak
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