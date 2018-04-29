Erdoğan'ın 7 danışmanı istifa etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 34 başdanışmanından 7'si görevinden ayrıldığı iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre, 24 Haziran'da AK Parti listesinde yer almak için istifa eden başdanışmanlar Alev Dedegil, Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı, Gülşen Orhan, Seyit Sertçelik, İhsan Şener ve Özlem Zengin.

7 ESKİ VEKİL YENİDEN ADAY

Başdanışmanlık görevinden ayrılan 7 ismin hepsi de eski vekil. Dedegil ve Zengin (İstanbul), Türkmenoğlu ve Samancı (Konya), Orhan (Van), Sertçelik (Ankara), Şener (Ordu) illerinden vekil seçilmişti.

Başdanışmanlıktan ayrılmak için Erdoğan'dan onay bekleyen bazı isimlere ise Cumhurbaşkanının beklemesini istediği öğrenildi.