Erdoğan’ı tehdit eden PKK’lı Avrupa ülkesinde yaka paça gözaltına alındı! İnanılmaz detaylar ortaya çıktı

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2015-16 yıllarında terör örgütü PKK ile çatışma yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) karşı “Barış İçin Edebiyatçılar İnisiyatifi” adına “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi hazırlayan sözde yazar, özde terörist Gökhan Yavuzel, kokain kullandığı gerekçesiyle İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.

Yanında bulunan 3 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Yavuzel’in sorgusunun devam edeceği bildirildi.



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Kumarda büyük para kaybetti

Son zamanlarda kumara başladığı ve büyük paralar kaybettiği bilinen Yavuzel’in, Londra’daki bir Türk çetesinden yüklü miktarda para aldığı ve çeteye borcunu ödeyemediği için, Avrupa’da uyuşturucu baronu olarak tanınan Abdullah Baybaşin’den yardım istediği ortaya çıktı. Yargılandığı davalardan dolayı, savcılık hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Yavuzel, PKK yandaşı bildiriler ile Alevi ve Kürt Halkını birbirine düşürmekle görevli kilit isim olduğu sanıklar çerçevesinde iddia edildi.

Kürtleri ve Alevileri kışkırtıyor

İngiltere’de sığıntı hayatı yaşayan PKK’lı Yavuzel, ülke genelindeki Kürtlere ve Alevilere ulaşarak Türkiye’ye karşı faaliyet yürütmeye teşvik ettiği belirtiliyor.

Akit’e ulaşan kaynaklar, “PKK yandaşı bildirileri yazan ve terör örgütleriyle ilişkileri olan bu şahıs, İngiltere’de Kürt ve Alevi kardeşlerimizin hükümet karşıtı tutum almaları konusunda kilit isim… Hak ettiği cezayı çekmesini diliyoruz. Bu şahıs İngiltere’de Kürt ve Alevi dernekleri için kilit bir isim” bilgisini verdi.

PKK’nın koruması altında

Kaynaklar, “Bu şahıs hakkında somut bilgi toplamak çok zor. Çünkü PKK tarafından korunuyor. Kendisine ulaşmak istesek bile ulaşamayız” diyerek şu bilgileri ekledi:

“Londra Harringey bölgesinde hemen herkes tanır kendisini. Çok saygı gösteriyorlar. Ama insanlar bu yüzünü bilmiyor. Haber yapmaya bile korkuyorlar.

Türkler dövdü, konu Meclis’e gitti

Bu şahıs bir ara burada saldırıya uğradı. Vatansever arkadaşlar haddini bildirmişti bir yerde tek kıstırarak. Sonra burası epey karıştı. İngiltere meclisine kadar bile gitti o konu. Hastaneye falan kaldırdılar. O saldırıdan sonra artık korunmaya başladı. Abdullah Baybaşin ile de ilişkisi var. Liceli bir uyuşturucu mafyası, İspanya’da yaşıyor.

PKK bilgi sızdırtmıyor

Burada ortalık çok karışık. Olayın basına sızmaması için PKK’nın olaya dahil olduğu bilgisi geldi. Aynı zamanda Baybaşin ve PKK arasında da ciddi tartışmalar olmuş. Yavuzel’in kumar borcunu PKK’ya söylemediği için Baybaşin ile telefonda hararetli tartışmalar yaşandığını, orada olaya şahit olan biri bizzat arkadaşlarımızdan birine söyledi.”

Soruşturma uzadı

Akit ayrıca Yavuzel’in sorgulanmasına dair detaylara da ulaştı. Bölgeden güncel gelişmeleri aktaran kaynak, soruşturmanın uyuşturucudan başladığını ancak diğer konulara da geçildiğini söyledi.

Son gelişmeler şu şekilde:

“PKK ve avukatları olaya dahil olduğu için olayı olabildiğince gizli tutmaya çalışıyorlar. Yani birinci ağızdan bilgi almak çok zor.

Ancak dün akşam vakitlerinde o avukatlardan birinin akrabası konuştu. Bu avukat da ismini kesinlikle ifşa etmemesi şartıyla şunu söyledi; Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmış. 3 kadın serbest bırakılmış ama Yavuzel’i bırakmamışlar. Daha çok katıldığı PKK ve DHKP-C toplantılarında konuşmalar yaptığı için… Sürekli kalabalık geziyormuş, korunduğu için. Bu durum İngiliz istihbaratı MI5’nın dikkatini çekmiş ve bir süredir takip altındaymış.

Yani sorgu önce uyuşturucudan başlamış, sonra bu diğer konular üzerinde oluyormuş. Hatta sorgunun ikinci gününde Yavuzel fenalaşmış. Doktor çağırmışlar… Abdullah Baybaşin ile olan ilişkisi de sorulmuş, onu sadece tanıdığını söylemiş. Kumar borcundan dolayı Baybaşin’den yardım alıp almadığı soruluyor ancak bu öyle bir şeyin olmadığını iddia etmiş.

Tabi dün sanırım, PKK ile Baybaşin arasında tartışma olmuş telefonda üzerinden. PKK’lılar ‘neden kumar borcunu ödüyorsun bize sormadan, bilgi vermeden’ demişler.

Hem İngiliz polisi hem de istihbarat örgütü çapraz sorguya almış kendisini. Tutuklama zor görünüyor çünkü ellerinde yeteri kadar kanıt yokmuş istihbaratın. Ancak şüphe ve takipten dolayı sorguya alınıyormuş.”