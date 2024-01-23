Erdoğan'ı taklit eden fenomenden uzay videosu
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sesini başarılı bir şekilde taklit eden ve mimikler konusunda da başarılı olan Muhammed Nur Nahya'dan uzay videosu geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidiyle fenomen olan Muhammed Nur Nahya bu kez de uzay videosu ile gündem oldu. Uzayda seçim mitingi yapıyor skeci yapan Nahya'nın videosu sosyal medyada bir hayli ilgi topladı. Erdoğan’ın öne çıkan konuşmalar üzerine uzay yorumları yapan fenomen “Uzay 5'’ten büyüktür’ dedi.
Nahya videoyu "Uzay işini abartıp 2053 yerel seçimlerine giriyoruz" notu ile paylaştı.