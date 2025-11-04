‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası

İsviçre'de mahkeme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 2017 yılında açılan pankarta ilişkin kararını açıkladı. İsviçre Federal Mahkemesi, 25 Mart 2017 tarihinde Bern şehrinde terör örgütü PKK'lılar öncülüğünde düzenlenen "Türkiye'de Demokrasi" temalı bir gösteri sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şakağına silah doğrultulmuş şekilde tasvir edildiği ve "Kill Erdogan with his own weapons!" (Erdoğan'ı kendi silahlarıyla öldür) ifadesinin kullanıldığı pankartı taşıyan 4 kişi hakkında verilen para cezalarını onadı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL SUÇA TEŞVİK

Mahkeme kararda, söz konusu pankartın ifade ve toplanma özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, bunun açık biçimde "kamuya açık şekilde suça ve şiddete teşvik" anlamına geldiğini vurguladı.

Yüksek Mahkeme, pankarttaki "öldür" ifadesinin açık biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir öldürme çağrısı olduğunu ve mecazi anlamda yorumlanamayacağını belirtti. Kararda ayrıca, sanıkların pankartın yanında "tesadüfen" bulunmadıkları, pankartı taşıyan el arabasını çekerek ve ses sistemini kullanarak bu mesajın yayılmasına bilinçli şekilde katkıda bulundukları tespitine yer verildi.

Mahkemenin onama kararının ardından şahıslar, 2 bin ile 3 bin 300 İsviçre Frangı (104 bin ile 171 bin 600 Türk Lirası) arasında değişen para cezaları ödeyecek. Dört kişinin ödemesi gereken toplam para cezası ise 11 bin İsviçre Frangı (572 bin Türk Lirası) civarında.

TÜRK DIŞİŞLERİ İSVİÇRE’YE TEPKİ GÖSTERDİ

İsviçre'nin Bern şehrinde 25 Mart 2017 tarihinde Bern Savcılığı, "kamuya açık şekilde suça veya şiddete teşvik" şüphesiyle soruşturma başlatmış, İlk aşamada Bern Bölge Mahkemesi, 2022 yılında sanıkları beraat ettirmişti. Ardından, Bern Yüksek Mahkemesi 21 Mart2024 tarihinde beraat kararını bozmuş ve 4 kişiye toplamda yaklaşık 11 bin İsviçre Frangı para cezası vermişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise pankarta tepki göstererek, aynı gün Bern'deki gösteriye ilişkin protesto mesajı yayınlamıştı ve İsviçre makamlarını gerekli adımları atmaya çağırmıştı.