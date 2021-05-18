Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepki çığ gibi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Erdoğan'a skandal ifadeler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

Akşener, siyonist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeterek, "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." dedi.

Meral Akşener'e tepki yağdı

Akşener'in bu açıklamasına siyasilerden tepkiler gelirken, vatandaşlar da geri durmadı. Twitter'da açılan "netanyahusensinmeral" hashtag'ine binlerce tepki tweet'i atılırken, yapılan bir fotoğraf paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

Akşener ile Netenyahu'nun yüzleri birleştirildi

Paylaşılan fotoğrafta Meral Akşener ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yüzlerinin birleştirildiği görüldü. Fotoğraf kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.