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Siyaset Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği merak ediliyordu! Sinan Oğan’dan flaş karar
Siyaset

Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği merak ediliyordu! Sinan Oğan’dan flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-05-20 13:13:00 -
Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği merak ediliyordu! Sinan Oğan’dan flaş karar

Alman haber ajansı dpa, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda hangi adayı destekleyeceğini önümüzdeki hafta açıklayacağını yazdı.

Alman haber ajansı dpa, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda hangi adayı destekleyeceğini önümüzdeki hafta açıklayacağını yazdı.

Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın sözcüsü, seçimlerin ilk turunda elenen Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini gelecek hafta açıklayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan 5,17 oranında oy almıştı. 

 
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