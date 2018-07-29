Erdoğan'ı hedef alan FETÖ'cü Opçin yerin dibine girdi!

yeniakit.com.tr Firari FETÖ’cü Tuncay Opçin baltayı taşa vurdu. Türkiye ve Başkan Erdoğan’a karşı söylemleriyle tanınan FETÖ’cü Opçin, ABD Başkanı’nın Türkiye aleyhi sözleri üzerinden Erdoğan’ı hedef aldı. Tuncay Opçin, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan’ın Trump’ın tehditlerine cevap veremeyeceğini ima etti. Erdoğan ise, gazetecilerin karşısına çıktığı gibi Trump’a cevap vererek tehditlerle Türkiye’nin geri adım atmayacağını belirtti. Bu hem firari FETÖ’cü’ye hem de ABD Başkanı’na tokat gibi bir cevap oldu.

“HALİFE HAZRETLERİ…”

ABD beslemesi FETÖ’cü Opçin, ABD’nin tehditlerine karşı Başkan Erdoğan’ın cevapsız kalacağını ima ederek şunları yazdı:

“Halife Hazretleri'nden ABD'li yetkililere yönelik bir çemkirme duydunuz mu?”

“Halife Hazretleri'nin ABD'ye çemkirişini duyan var mı? Dünya lideri, Kuzey'in hakimi, büyük insan, eşsiz kişilik, Halife-yi Ruy-i Zemin vb. sıfatların sahibi tokat gibi sözleri yutacak mı? Hiç zannetmem!”

ERDOĞAN’DAN TOKADI YEDİ

Başkan Erdoğan, rezil olmayı vasıf sayan, örgütü her türlü hezimeti yaşadığı halde ar damarı olmadığı için utanamayan Opçin gibi firari teröristlere cevabı Afrika ziyaretinde verdi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, Brunson’un ev hapsine çıkmasının ardından ABD Başkanı’nın yaptırım tehditlerine ve Ebru Özkan olayına değindi. Erdoğan şunları dile getirdi:

“Bu tavır değişikliği, benim değil, Trump’ın sorunudur. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını elbette doğru bulmayız. Bunların en yakın şahidi Dışişleri Bakanımızdır. O bunları biliyor. Aynı şekilde İbrahim Kalın’ın da özel temsilcisiyle neler görüştükleri de belli. Her hâlükârda Brüksel’den sonraki olay, bir pazarlık neticesinde ortaya çıkmış değil. Dışişleri Bakanımız aracılığıyla, Ebru Hanım’ın İsrail’den çıkışına yardımcı olunması iletilmiştir. Ama onlara, ‘Bunun karşılığında biz de size Brunson’u vereceğiz’ demedik. Bununla beraber, kendisi sağ olsun, Ebru konusunda Netanyahu’yu aramış. ABD ile ele aldığımız muhtelif adli konular var. FETÖ’nün elebaşının iadesi, Halkbank, Hakan Atilla’yı da konuşuyoruz. Brunson da konuşuluyor. Her ülkenin yargısı var. ABD gibi Türkiye’de de yargı var.”

S-400’Ü DE F-35’LERİ DE ALACAĞIZ

Batılı müttefiklerin stratejik meselelerde Türkiye’ye takındıkları olumsuz tutumla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD müttefikliğinin gereğini maalesef yapmadı. Açık, net. 5 bin TIR silah var ya terör örgütlerinin elinde geziyor. Ne olursa olsun, kararlı duracağız. İşte S-400, ne oldu? Biz, vaz mı geçtik? Bizim de geleceğe yönelik daha farklı projelerimiz var. Bunun ABD ve Avrupa farkındadır, değildir, bilemem. Şimdi bizi bir yerden daha tehdit etmeye başladılar. Ne imiş F-35’leri vermeyebilirlermiş. Kendilerine söyledik; ‘Vermezseniz Uluslararası Tahkime gideriz.’ İş o noktaya gelirse, onun da alternatifleri vardır. S-400’leri almaya gelince, bize bunları söylüyorsunuz. Halbuki biz, sizden daha önce nice silah istedik, vermediniz. Ama biz iyi niyetimizi koruduk. İncirlik’te koruduk. Ama onlar aynı şekilde karşılık vermediler. Bazı şeyler sabır gerektirebilir. Biz sabırla devam ediyoruz, edeceğiz. Ama artık alternatifsiz bir dünyada yaşamadığımız unutulmamalı.”

ABD’NİN BOŞ TEHDİTLERİ

ABD’nin tuhaf yaptırım tehditlerine örnekler veren Erdoğan, şunları anlattı: “Bunlar İran’a da yaptırım uygulamadılar mı? Ne oldu, battı mı İran? Aynı şeyi Obama da o zamanlar bana söylediğinde, ‘Kusura bakma biz İran’dan doğalgaz alıyoruz. Ben alamadığım doğalgazı nereden tedarik edeceğim? Kış mevsiminde benim vatandaşım üşüyecek. Bunu nasıl telafi edeceğim?’ dedim. Aynısını Trump’a da söyledim yine. Almanlara bindiriyor; ‘Oradan doğalgaz alarak Rusya’yı zenginleştiriyorsunuz’ diyor. Aynen böyle. Ben dedim ki ‘Sayın Başkan, kusura bakma. Biz doğalgazımızın yarısını Rusya’dan alıyoruz. Ondan sonra Merkel de açıldı. O da 38’ini Rusya’dan alıyor. ‘Ne yapacağım?’ dedi.”

15 TEMMUZ DARBESİNİ 1 GÜN ÖNCE HABER VERMİŞTİ

FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Tuncay Opçin, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün önce, "yatakta basıp, şafakta asacaklar" mesajıyla adeta darbe olacağı mesajı vermişti.

İşte o tweet: