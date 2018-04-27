Erdoğan'ı dinleyen FETÖ'cü tutuklandı

Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmak isteyen 10 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Ege açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri ile kovalamaca yaşamıştı.

Yaşanan kovalamacanın ardından Kisebükü koyunda FETÖ üyelerini taşıyan tekne kayalıklara çarpmış, teknede bulunan FETÖ'cüler karadan kaçmaya çalışmışlardı.

Jandarma ekiplerinin yaptıkları arama sonucunda 10 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalanmıştı. 4 gündür süren soruşturmanın ardından yakalanan şahısların FETÖ/PDY üst düzey yönetici kadrolarından olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN'I DİNLEYEN TÜBİTAK ÇALIŞANI YAKAYI ELE VERDİ

Bodrum'daki işlemleri tamamlanan 10 FETÖ'cünün içlerinden birinin eski TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çalışanı Hamza Turhan olduğu ortaya çıktı.

Turhan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofisine "böcek" isimli dinleme cihazlarının konulması davasında 21 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.

FETÖ üyesi Turhan, Bodrum’daki işlemlerinin ardından Ankara’ya sevk edildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÇIKTILAR

Yapılan operasyon sonucunda FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin meslekleri de belli oldu. İ.E.'nin Dokuz Eylül Üniversitesi'nde doktor ve öğretim üyesi olduğu, R.T.'nin ise İstanbul İl Göç İdaresi'nde uzman yardımcılığında görev taptığı, N.E.'nin İzmir Müftülüğü'nde çalıştığı, M.S. ve Y.S.'nin karı-koca hakim oldukları, H.T. ile M.S.'nin de Savunma Sanayi Müsteşarlığında bilgisayar mühendisi olarak çalıştığı, FETÖ üyesi A.A.'nın özel bir eğitim kurumunda öğretmen olduğu, F.A.'nın ise ev hanımı olduğu öğrenildi.

Yunanistan'a kaçma bedeli 3 bin 500 euro "Spear" isimli tekneyle 10 FETÖ üyesini ve 6 çocuğunu Yunanistan’a kaçırmaya çalışan 4 organizatör ise bugün adliyeye sevk edildi.

Organizatörlerden Ü.Y., K.K., R.Ö., K.A. isimli şahıslar FETÖ üyelerinden kişi başı 3 bin 500 euro, çocuklar için ise bin 500 euro aldıkları öğrenildi. Organizatörlerin cebinden 50 bin euro nakit para çıktığı ifade edildi.