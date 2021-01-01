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Gündem Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı
Gündem

Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 00:37:00 -
Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir infografik paylaşarak "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız."

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