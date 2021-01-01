Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir infografik paylaşarak "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız."