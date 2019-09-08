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Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Kalkınma ve ilerleme yolunda Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. Bu anlayışla, eğitim her zaman öncelikli meselelerimizden biri olmuştur"- "Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir mesleki eğitimin yanı sıra gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik"

08 Eylül 2019 Pazar 12:30
Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalkınma ve ilerleme yolunda Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. Bu anlayışla, eğitim her zaman öncelikli meselelerimizden biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin, gelişme yolunda önemli mesafe katettiğini belirten Erdoğan, "Kalkınma ve ilerleme yolunda Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. Bu anlayışla, eğitim her zaman öncelikli meselelerimizden biri olmuştur. Ülkemizin, başarılı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarının artırılması, eğitimdeki kalitenin yükseltilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak eğitim anlayışının yenilenmesi elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Günün ihtiyaçlarına uyum sağlamaya devam edeceğiz"

Özellikle son dönemde hayata geçirilen uzun vadeli politikalar ve verilen büyük emekler sonucunda eğitim alanında ulaşılan seviyenin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir mesleki eğitimin yanı sıra gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Tüm çocuk ve gençlerimizin fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim olanaklarından faydalanabilmesi için çalışmaya, özel sektör temsilcilerinin ve hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle, eğitim alanında önemli atılımlar gerçekleştirmeye, bu alanda yeni reformlarla günün ihtiyaçlarına uyum sağlamaya devam edeceğiz.

Başta ailelerimiz olmak üzere, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve eğitim camiasının tüm mensuplarının hedeflerimize ulaşma yolunda devletimize destek vermeleri ve güç birliği yapmaları bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:30
  1. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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