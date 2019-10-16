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Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine net cevap: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt verdi. Erdoğan, "ABD'nin 'Ateşkes ilan edin, biz de müzakere için ara buluculuk yapalım' teklifine karşı 'Biz terör örgütü ile masaya oturmayız' diye cevap verdim" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 00:16
Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine net cevap: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonla ilgili Donald Trump'ın "Türkiye'nin harekâtı sonrasında Türkler ve Kürtler arasında arabuluculuk yapmak ABD'nin üç seçeneğinden biri" teklifine yanıt verdi. Erdoğan, "Sahadaki gelişmeleri koordine etmek için ABD ile Rusya ile görüşüyoruz. Dün akşam Sayın Trump ile görüştüm. Onun öncesinde Macron ile görüştüm. Bu akşam da Sayın Putin ile görüşeceğim. ABD'nin "Ateşkes ilan edin, biz de müzakere için ara buluculuk yapalım" teklifine karşı "Biz terör örgütü ile masaya oturmayız" diye cevap verdim. "ABD gibi bir ülkenin bir terör örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi bir müttefikinizin arasına girmesini doğrusu ben savaş hukuku bakımından da siyaset bilimi bakımından da asla doğru bulmuyorum" dedim. Bunu da Sayın Trump'a söyledim." tepkisini gösterdi.

Bizim de Trump'a teklifimiz oldu

Arabuluculuk teklifinin Trump'tan geldiğini ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi de Trump'a bir teklifimiz oldu. Biz dedik ki bir heyet gönderin. Çünkü "Ateşkes ilan edin" diyorlar. Bizler asla ateşkes ilan edemeyiz. "Sizin teklifiniz vardı 20 mil, öbür tarafında Irak sınırına kadar. Biz şu anda bu 20 mil teklifinizi, Irak sınırından da 444 kilometre batıya olan bu bölgeyi tamamıyla boşaltmanın gayreti içerisindeyiz. Kimden? Terör örgütünden. Bunu boşaltana kadar bizim ateşkes ilan etmemiz mümkün değil. Çünkü biz burayı güvenli bölge olarak ilan ediyoruz. Burayı güvenli bölge haline getirdiğimiz zaman ülkemizdeki bunca o toprakların sahiplerinden arzu edenlere kendi topraklarına gidebilme imkanını da sağlamış olacağız. Ve onların lojistik desteğini, korumasını da biz temin edeceğiz. "Bu da sizinle daha önce yaptığımız görüşmedir" dedim. Çünkü bunların hepsi bizim bilgisayar kayıtlarımızda da var.

"Teklifim üzerine ABD'li heyet geliyor"

Sayın Trump benim bu teklifim üzerine, önce Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ı Türkiye'ye gönderiyordu. Fakat daha sonra galiba Pence'i gönderme kararını aldılar. Bu akşam Ulusal Güvenlik Danışmanıyla da İbrahim Bey bir görüşme yapacaklar. Ve büyük ihtimalle yarın bu heyet Ankara'da olacak ve görüşmeleri gerçekleştirecekler.

"YPG mevzi kaybedince bize harekatı durdurun baskısı yapıyorlar"

PYD/YPG hızla mevzi kaybediyor. "Harekatı durdurun" diye bize baskı yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Biliyorsunuz bu yaptırımların içerisinde şahsım da dahil olmak üzere üç tane bakan arkadaşım ve bize vize koymak suretiyle bizi Amerika'ya sokmama gibi şeyler var. Ticari bazı yaptırımlar var. Yani bunlar herhalde insan tanımıyorlar. Böyle bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben Sayın Trump'a da bunları ayrıca söyledim. Bir taraftan da bizi ayın 13'ünde ABD'ye davet ediyorlar.

"Münbiç ve Kobani konusunda görüşmelerimiz devam ediyor"

Münbiç ve Kobani konusunda da Ruslarla ve Amerikalılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu arada Putin ile yapacağım görüşmeden sonra belki günü birlik ikili bir görüşmeyi bu ara yapma durumum olabilir. Münbiç biliyorsunuz Amerikalıların daha önce bize "90 gün içerisinde tamamen boşaltıp teslim edeceğiz" dedikleri yerdi. Şu anda ise rejimin Münbiç'e çok ciddi bir baskısı var. Ama terör örgütü içeride. Onları boşaltarak değil. Boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim de diyecek lafımız yok, 'burayı gerçek sahiplerine teslim ettiler' diyebiliriz. Ama böyle bir şey yok. Yine YPG orada. O zaman ne farkı var bu işin. Sadece etiket değişiyor. "

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Trump, operasyon sonrası yaptığı açıklamalarda ilk kez Türkiye'nin ekonomisini yok etmek dışında başka bir ifade kullanmıştı. Donald Trump, "Türkiye'nin harekâtı sonrasında Türkler ve Kürtler arasında arabuluculuk yapmak ABD'nin üç seçeneğinden biri" demişti.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 00:16
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Türkiye
  6. Suriye

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