Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı

Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı

Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MYK toplantısında güvenlikten spora, adaletten sosyal politikalara kadar birçok kritik başlık ele alındı. Erdoğan; "Terörsüz Türkiye sürecini sağlıkla yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekerek "Terörsüz Türkiye sürecini sağlıkla yürütüyoruz" dedi. Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Erdoğan, sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de İmralı heyeti meselesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı heyeti için karar vereceğiz" diyerek çalışmanın MYK gündeminde olduğunu vurguladı. Spor kamuoyunun tartıştığı hakem kararlarına yönelik süreç de MYK'da değerlendirildi. Erdoğan, "Hakemlerle ilgili süreci takip ediyorum. Bu konu önemli. Ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

 

CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUN YOK

Toplantının sosyal politika gündemini ise son günlerde yaşanan çocuk suçluluğu tartışmaları oluşturdu. Edinilen bilgilere göre MYK'da suça sürüklenen çocuklara yönelik kapsamlı bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekerek "Terörsüz Türkiye sürecini sağlıkla yürütüyoruz" dedi. Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Erdoğan, sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de İmralı heyeti meselesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı heyeti için karar vereceğiz" diyerek çalışmanın MYK gündeminde olduğunu vurguladı.

Gürcistan - Azerbaycan sınırında Türkiye’ye ait askeri kargo uçağı düştü. Uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi.
