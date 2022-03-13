Erdoğan'dan telefon görüşmesi! Türkiye'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları için teşekkür etti.