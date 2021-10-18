Erdoğan’dan tehditçi Kılıçdaroğlu’na hodri meydan! Heves ettiğin vesayet günleri geride kaldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Afrika ülkesini kapsayan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde düzenlediği basın toplantısında gezisi hakkında bilgiler vererek soruları cevapladı. Mevkidaşlarının davetlerine icabetle Angola, Togo ve Nijerya’ya hareket edeceğini, Afrika ziyaretinin ilk durağının Luanda olacağını belirten Erdoğan, ziyaretinde kendisine bakanlar ve milletvekillerinin yanı sıra iş dünyasının temsilcilerinin de eşlik ettiğini söyledi. Başbakanlığı dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

Afrika'yı ihya etmeye gidiyoruz

“Kıtada gün geçtikçe genişleyen diplomatik ağımızla 2020 yılı sonu itibariyle 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor. 21. yüzyılda, Afrika kıtasının rolünün belirleyici olacağı inancıyla kıta ile ilişkilerimizi kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde ilerletmek istiyoruz. Biz Afrika ülkeleriyle iş birliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz. Başkaları gibi eski sömürge düzenlerini yeni yol ve yöntemlerle devam ettirmeye çalışanlardan da değiliz. Afrikalı kardeşlerimizle birlikte başarmak, birlikte yürümek arzusundayız.”

CHP zihniyetinin itirafı

Başkan Erdoğan, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun memur ve bürokratlara yönelik tehdit videosunu sorma üzerine şunları dile getirdi: “Bu açıklama tabii CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Bir taraftan kalkıyorsun öğretmenleri tehdit ediyorsun. Bir taraftan memurları tehdit ediyorsun. Yeri geliyor polisi, yeri geliyor yargıyı tehdit ediyorsun. Sen kimsin ya? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın?

VESAYET defterini çoktan dürdük

“Biz CHP’nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Diğer taraftan, Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal’e hatırlatıyorum. Burası bir hukuk devletidir. Bir kabile devleti değildir. (Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor. Ve yarın(bugün) pazartesi. Pazartesi’den itibaren bu ülkede memurların vay haline. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal, bu alan boş değil.

‘Elveda siyaset’ diyecektir

“Türkiye vesayeti de darbe zihniyetini de gömeli çok oldu. Tabii Bay Kemal o zamanlar siyaseti hiç bilmiyordu. Yeni yeni güya bu işe alışacak ama buna alışabilmesi de çok zaman alacak ve ondan sonra da herhalde ‘Elveda siyaset’ diyecektir. Ve sanıyorum bu zat Türkiye’nin hâlâ tek parti CHP’si faşizminde veya kendisinin kamu görevlisi olarak bulunduğu 28 Şubat döneminde olduğunu sanıyor. Bu zatın FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve kendilerini desteklediklerini açıkça beyan eden kimi ülkelerin gazıyla kendini bu şekilde ortaya atarak rezil etmesinden Türk siyaseti adına doğrusu ben de üzüntü duyuyorum.”