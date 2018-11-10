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Erdoğan'dan Suudi yönetimine tepki: Katillerin kim olduğunu biliyorsunuz

Fransa ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a tepki gösterdi. Erdoğan, "Kaşıkçı'nın katillerinin kim olduğunu biliyorlar. Suudi başsavcı, Türkiye'ye ipe un sermeye geldi" dedi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:41
Erdoğan'dan Suudi yönetimine tepki: Katillerin kim olduğunu biliyorsunuz

Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni ve Paris Barış Forumu'na katılmak üzere bugün Paris'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi.

'Suudi başsavcı ipe un sermeye geldi'

Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili, "Başsavcılarını buraya gönderiyorlar. Suudi Arabsitan, Kaşıkçı'nın katillerinin kim olduğunu biliyor. Suudi başsavcı, Türkiye'ye ipe un sermeye geldi. Artık Suudi Arabistan, bizim iyi niyetimize karşı adaletli olmalı." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:41
  1. Paris Barış Forumu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. 1. Dünya Savaşı
  4. Suudi Arabistan
  5. Cemal Kaşıkçı

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