Erdoğan'dan sürpriz görüşme

Yeni Akit/Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı Hanedanı üyeleri Harun Abdülkerim Osmanoğlu, Nurhan Sultan Osmanoğlu ve Orhan Osmanoğlu’nu kabul ederek bir süre görüştü.

Hanedan üyeleri sosyal medya üzerinden duyurdu

Hanedan üyeleri görüşmeyi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Harun Abdülkerim Osmanoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel ağırlamaları ve sohbeti için kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Nurhan Sultan Osmanoğlu ise, “Sayın.Cumhurbaşkanımız ile bir dizi görüşme sağladık. Çok güzel, çok keyifli sohbet ve muhabbet ettik. Dua ettik, dua aldık” paylaşımında bulunarak kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede bulunan diğer Hanedan üyesi Orhan Osmanoğlu da, “Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la dün buluştuk. Görüşme talebimizle ilgili detayları sizlerle paylaşacağız inşallah” diye yazdı.