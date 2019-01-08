Erdoğan'dan Suriye mesajı: Bolton yanlış içindedir
Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın Suriye konusunda yaptığı açıklamaya cevap verdi. Erdoğan, "Bolton'ın verdiği mesajı kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.08 Ocak 2019 Salı 12:44
Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın Suriye konusunda yaptığı açıklamaya cevap verdi. Erdoğan, "Bolton'ın verdiği mesajı kabul etmemiz mümkün değildir. Kendisi yanlış içindedir" dedi.
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