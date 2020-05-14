Erdoğan'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: 'Türkçe konuşacağız dedik...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ali Birand'ın organize ettiği bir buluşmada öğrencilerin sorularını cevaplarken bir Türk öğrencinin sözde zor durumda bırakmak için İngilizce sorduğu "Merak ediyorum başbakan olunca siz diğer ülkelerin başbakanlarıyla hangi dilde konuşacaksınız?" sorusuna "Türkçe konuşacağım" cevabını verince salon alkıştan yıkılmıştı.

Erdoğan Türkçe konuştuğu gibi, Avrupa ülkelerine de Türkçe'yi söktürdü. Türkiye'nin bakanlarına engel koyan Avrupa, 'Hayır' propagandası için Türkçe manşet atmaya başladı.

Erdoğan'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Büyük takdir toplayan cevabını hatırlatan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.