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Erdoğan’dan sonra Maduro da emperyalleri yenecek!

Dünyayı kana bulayan, petrol kokusu aldığı zaman rahat durmayan ABD, Erdoğan'dan sonra bir tokatı da Maduro'dan yiyecek.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:42

Güvenlik uzmanı Oktay Tepe, şu anda ülkesinin bağımsızlığı için onurlu bir mücadele veren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun zafer kazanacağını, bu zaferin de Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin atlatılmasının ardından emperyalistlerin 3 yıl içinde aldığı ikinci büyük yenilgi olacağını söyledi.

“Venezuela Latin Amerika’nın İsveç’i olur”

Venezuela’nın ispatlanmış petrol rezervinin Suudi Arabistan’ın iki katı olduğunu vurgulayan Tepe, “Venezuela halkı tıpkı Türk halkının Erdoğan’ın etrafında kenetlendiği gibi Maduro etrafında kenetlenip bu darbe girişimini boşa çıkarırsa, Venezuela 3-5 yıl içinde Latin Amerika’nın İsveç’i olur. Buradan Venezuela halkına sesleniyorum; Liderinizin etrafında kenetlenerek emperyallere direnin. Ölmekten değil şerefsizce anılmaktan korkun. Zafer sizindir, korkmayın çünkü siz haklısınız” ifadelerini kullandı.

Hedef aldıkları her ülkeyi böldüler

Dünyada onurlu ve vatansever olmak kadar güzel bir şey yoktur” diyen Tepe, şunları söyledi: “Emperyalistler, hedef aldıkları ülkeden, önce satılık bir kukla temin eder. Etrafına yine aynı görüşleri paylaşan parayla tutulmuş dolgu ve ruhsuz güruhları doldurup ellerindeki yalan ve yanlı medya ile toplumun geneline bu satılmışları demokrasi, insan hakları, zenginlik, mutluluk gibi cilalı argümanlarla sokaklara çıkarırlar. Bunu, satın alamadıkları, darbe ya da suikastlarla bitiremedikleri gerçek vatanperver liderleri devirmek için yaparlar. Saddam Hüseyin’e yaptılar, Irak’ı 4’e böldüler. Muammer Kaddafi’ye yaptılar, Libya’yı 3’e böldüler. Yemen’e yaptılar 3’e böldüler. Şili’ye yaptılar, 20 yıl ülkeyi işbaşına getirdikleri kukla diktatör ile soyup soğana çevirdiler. Sudan’a yaptılar, ülkeyi 2’ye böldüler. Bu taktikle bir Vietnam’da, bir de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini organize ettikleri Türkiye’de başarılı olamadılar.

Emperyallere en acı yenilgiyi Türkiye’nin tattırdığını belirten Tepe, “Çünkü onurlu, milliyetçi, inançlı ve aydın Türk halkı, lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlendi. Haftalarca bütün şehirlerde demokrasi nöbetleri tuttu, darbe savuşturuldu. Şimdi Venezuela’nın şerefli aydın halkı da aynısını Maduro için yapıyor. Onlar da Türk halkı gibi sebat eder, Erdoğan gibi, liderleri Maduro gibi dik dururlarsa oradaki darbe girişimi de bertaraf edilecektir. Bu da son 3 yıl içinde emperyallere ikinci büyük yenilgiyi tattıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Maduro ülkesini satsaydı kimsenin ruhu duymazdı”

Tepe, “Nicolas Maduro, emperyallerin istediklerini verse, ülkesini satsa kimsenin ruhu duymazdı. Fakat o onurlu davrandı ve halkının geleceğini peşkeş çekmedi. Bu yüzden Allah’ın izniyle bu ruhunu şeytana satmış insancıkların kalkışmasını bertaraf ederek halkını salimen istikrarlı güzel günlere çıkaracaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:42
  1. Güvenlik uzmanı Oktay Tepe
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela
  4. Suudi Arabistan
  5. Saddam Hüseyin
  6. Muammer Kaddafi
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi

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