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Gündem Erdoğan'dan sınır ötesi harekat açıklaması
Gündem

Erdoğan'dan sınır ötesi harekat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır ötesi harekat konusuna ilişkin "Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:06:00 -
Erdoğan'dan sınır ötesi harekat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, merak edilen sınır ötesi hareketa ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Sınır ötesi harekat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi harekata ilişkin "Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK cirit atıyor. Bir yere kadar sabrımız devam etti, son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Zaman zaman sivillerden şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız." dedi.

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Yorumlar

Malatyalı

ne zaman ABD Suriye'de gider terör biter
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şeyh şamil

yapcağız deme yap ve yarıda kesme. 
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