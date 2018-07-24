Erdoğan'dan sert tepki: En faşist, en ırkçı devlet!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanununa tepki gösteren Erdoğan, "Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki, en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır" ifadesini kullandı.