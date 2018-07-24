0553 313 94 23

Erdoğan'dan sert tepki: En faşist, en ırkçı devlet!

AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Yahudi Ulus Devlet Kanunu çıkarmasına çok sert tepki gösterdi.

24 Temmuz 2018 Salı 12:33
Erdoğan'dan sert tepki: En faşist, en ırkçı devlet!

AK Parti Grubu’ndaki konuşmasında terör devleti İsrail’in Yahudi Ulus Devlet yasası çıkarmasına da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hitler'in ruhu bazı İsrailli yöneticilere sıçramıştır. Bugün yaşananlara susanlar, yarın akacak kanların müsebbipleri olacaklardır. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.

İşte Erdoğan’ın o konuşması;

"Kendi sınırlarımızı kadar bölgesel gelişmeler de bizi yakında ilgilendiriyor. Hiç şüphesiz ülkemizdeki en mazlum coğrafya Filistin'dir. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar bir insanlık suçudur. İsrail saldırıları ile bir terör devleti olduğunu tekrardan göstermiştir. Asıl vahim olan ise dünyanın Filistinlileri görmezden gelmesidir. Olaylarda ölen tek bir İsrail asker için tüm dünya harekete geçmiştir. İsrail; kadın, çocuk, yaşlı demeden önüne gelene vurarak, yaralayarak, insanların evlerini başlarına yıkarak Filistinlileri yaşadıkları yerden yollamaya çalışıyor. Dünyayı felakete uğratan Hitler'in ruhu bazı İsrailli yöneticilere sıçramıştır. Bugün yaşananlara susanlar, yarın akacak kanların müsebbipleri olacaklardır. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

İSRAİL ARTIK RESMEN SİYONİST DEVLET!

İsrail'in bir anayasası olmadığı için devletin anayasası mesabesindeki "temel kanunlarının" içine girecek olan yasayla İsrail devleti, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor.

İsrail'in çıkardığı Yahudi Ulus Devlet tasarısında "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 12:33
  1. ak parti
  2. israil
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Milletimizin askerlikle bağının kopmasını istemiyoruz'
    1. 'Milletimizin askerlikle bağının..
    2. Filistinli iş insanının ailesi kaçan..
    3. Bedelli askerlik kalkacak mı?..
    4. Sony'den cep telefonu kameralarında..
    5. Resmileşti! Kanal İstanbul'da sıcak..
    6. Adnan Oktar'ın tutuklanan koruması..
    7. Afrin'de yakalanan teröriste 24 yıl..
    8. Mersin'de trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    9. Başkentte uyuşturucu tacirlerine..
    10. Amerika Kongresi F-35 kararını verdi
    11. Demircan: Gerekli yardımı ulaştıracağız
    12. AK Partili Muş'tan yeni havalimanı..
    13. Erdoğan'dan sert tepki: En faşist, en..
    14. Flaş gelişme: Adnan Oktar'ın en yakın..
    15. Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    16. Erdoğan'dan sert tepki: En faşist, en..
    17. CHP'de ihracı istenen Elazığ..
    18. Korkulan oldu! Sütlüce'de boşaltılan..
    19. 7'den 70' Mesut Özil'e büyük destek
    20. Ölümden dönmüştü! Can Gürzap'tan yeni..
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler