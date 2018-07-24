Erdoğan'dan sert tepki: En faşist, en ırkçı devlet!

AK Parti Grubu’ndaki konuşmasında terör devleti İsrail’in Yahudi Ulus Devlet yasası çıkarmasına da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hitler'in ruhu bazı İsrailli yöneticilere sıçramıştır. Bugün yaşananlara susanlar, yarın akacak kanların müsebbipleri olacaklardır. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.

İşte Erdoğan’ın o konuşması;

"Kendi sınırlarımızı kadar bölgesel gelişmeler de bizi yakında ilgilendiriyor. Hiç şüphesiz ülkemizdeki en mazlum coğrafya Filistin'dir. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar bir insanlık suçudur. İsrail saldırıları ile bir terör devleti olduğunu tekrardan göstermiştir. Asıl vahim olan ise dünyanın Filistinlileri görmezden gelmesidir. Olaylarda ölen tek bir İsrail asker için tüm dünya harekete geçmiştir. İsrail; kadın, çocuk, yaşlı demeden önüne gelene vurarak, yaralayarak, insanların evlerini başlarına yıkarak Filistinlileri yaşadıkları yerden yollamaya çalışıyor. Dünyayı felakete uğratan Hitler'in ruhu bazı İsrailli yöneticilere sıçramıştır. Bugün yaşananlara susanlar, yarın akacak kanların müsebbipleri olacaklardır. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

İSRAİL ARTIK RESMEN SİYONİST DEVLET!

İsrail'in bir anayasası olmadığı için devletin anayasası mesabesindeki "temel kanunlarının" içine girecek olan yasayla İsrail devleti, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor.

İsrail'in çıkardığı Yahudi Ulus Devlet tasarısında "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.