Erdoğan'dan sert sözler! "Milletin huzurunu bozanların bu ülkede yaşama hakkı yok"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu Mitingi'nde önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ordu tüm adaylarına sahip çıkmak için sabırsızlanıyor. Kale içeriden fethedilir. Gece-gündüz çalışmaya var mıyız?

Maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza aykırı düşen birisi tanmadan oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini çok iyi bilir. Seni bakan yapacağım, sen kalkıp bizi satacaksın. Utanmadan sıkılmadan sağda solda pazarlamaya yelteneceksin. Gereken dersi ona evelaalh 31 Mart'ta veriyor musunuz?

"Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacı..."

Bu kişi Ordu'ya yapılan işlere sahip çıkıyormu. Sen kimsin? Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya cesaret edemesin. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. İstediklerini elde ederlerse karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar.

"Seçim gecesi özel olarak takip edeceğim"

Seçim gecesi Ordu'nun sonuçlarını özel olarak takip edeceğim. 17 yılda Ordu'ya 21 katrilyon liray aşan yatırım yaptık. Ordulu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 2,2 katrilyon tutarında kaynak aktardık. 20 bin seyirci kapasiteli stadyumda sona geliyoruz. Altınordu'ya gençlik merkezi yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim ettik. İmar Barışı'yla 103 bin Ordulu vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.

"33 tünel açarak yolları kolay kıldık"

Yol, su medeniyettir. Ordu'nun zorlu coğrafyasında 40 kilometre uzunluğunda 33 tünel açarak yolları kolay kıldık. Biz Ferhat'ız sizler Şirin. Sağlıkta 300'er yataklı Fatsa ve Ünye hastaneleri dahil 38 adet tesisi hizmet açtık. Maliyeti 2 katrilyon olan, 11 adet köprü ve 2 çift tüneli tamamladık. Korku dolu yolculukları minimize edelim diyoruz. Topçam-Mesudiye yolu, Topçam tünellerini Ordu ile yoluncadaki çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. Sel felaketi nedeniyle kullanılamaz hale gelen körpüleri onarıyoruz. Ordu'ya iki baraj, bir gölet inşa ettik. Beş baraj daha yapıyoruz. 63 adet taşkın koruma merkezi ile Ordu şehir merkezini koruduk.

Ordulu çiftçilerimize 17 yılda, Bay Kemal eline diline dursun, 3,1 katrilyon lira tarımsal destek verdik. 45 bin işyerimize toplam 870 milyon liralık SGK prim teşviği verdik. Turistin yatırımları geliştiriyoruz. Ordu'da turizmin gelişmesi için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz.

Cumhur İttifakı'nda birlik mesajı

Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar. Birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı içinde konsolide olacağız. Ordu'da daha yapacak çok işimiz var. 31 Mart'ta oylarımızı bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Türkiye maruz kaldığı tüm saldırılara karşı dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Bu başarının sahibi sizsiniz.

"Bay Kemal sen kandil'in yandaşısın"

Şimdi kuyruklardan bahsediyor. İlaç kuyruklarında genel müdür sendin bay Kemal. 35 milyar nereye gitti diyor. Suriyelilere harcandı. Güya bizi sıkıştıracak. Bay Kemal sen Kandil'in yandaşısın. 'Bizim arkamızda PKK var" diyor bizim arkamızda da milletimiz var. Milletimin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat hakkı yok. Siz Cudi'de gömdük, Kandil'de gömdük gömmeye devam ediyoruz. Bu işi sonlandırmaya doğru geliyoruz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Bu tür heveslilere hangi dilden anlıyorlarsa o dilden dersi veririz.

Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz ve bu bölgede Türkiye'ye sorulmadan bir karar verilemez. Türkiye'nin Suriyeliler sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yok. Tüm harcamaları geliri giderine denk olacak şekilde yürttük.

Türkiye'nin geleceği tıpkı bölgenin geleceği gibi Suriye meselesinin nasıl çözüleceğine bağlıdır. İHA istiyoruz kongreden, izin çıkmadı diyorlar. Şimdi Karadeniz'de bir uşak çıktı yapıyor. Bunlar savunma sanayiinde belli bir güce ulaştırdılar.

Güvenli bölgelere şu ana kadar 315 bini aşkın kişi geri döndü. Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız.