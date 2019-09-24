Erdoğan'dan sert 'İsrail' tepkisi: BM ne işe yarıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

İşgalci İsrail'in hukuksuz ve insanlık dışı eylemlerine değinen Erdoğan şöyle konuştu:

Sokaktaki masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürülmesi görüntüleri vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdir. Merak ediyorum, bu İsrail neresdir? Bu

İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından 1949-1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Sene 1947 neredeyse burada İsrail yoktu. Sene 1947 paylaşım planı vardı.

İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'de, 1949'la birlikte. İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne artık adeta Filistin yok. İsrail doyuyor mu? Hayır. BM Güvenlik Konseyi'nin, BM'nin İsrail'le almış olduğu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki o zaman BM ne işe yarıyor?

Adalet nerede temerküz edecek. Mevcut İsrail yönetimi bu cinayetlerin yanında Gazze'deki abluka gibi eylemleryle insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. BM kürsüsünden soruyorum. İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1968 mi? Yoksa daha başka sınırı mı vardır?

Golan Tepeleri bu devletin sınırları değilse nasıl oluyor da gasp ediliyor? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar?