Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine taziye dileklerini iletti. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.







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