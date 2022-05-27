Erdoğan'dan salonu sallayan sözler: Sizin ipinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında önemli açıklamalarda bulundu.

Sözleri salonu salladı!

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde yalan ve iftiralarla 'takoz' işlevi gören muhalefete ayar veren Erdoğan'ın sözleri salonu salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aklınızı başınıza alın. Ülkenize ve milletinize ihanet derecesine varan söylemlerinizi, hırslarınızı, davranışlarınızı, provokasyonlarınızı bir kenara bırakın. Hayırda, hizmette, projede, eserde yarışacaksanız biz sonuna kadar varız. Ama şerrinizi sürdürecek, çirkefliğe devam edecek, iftira, hakaret ve tehdit yoluyla insanları sindirmeye çalışacaksanız bu bizim yolumuz değildir. Sizi milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Biz, siz kuklalarla değil, sizin ipinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz" dedi.