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Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Anlaşma bitmiştir kısa zamanda alacağız

Astsubay mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma füzelerine ilişkin, 'Anlaşması bitmiştir, en kısa zamanda alacağız' dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 11:07
Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Anlaşma bitmiştir kısa zamanda alacağız

Astsubay mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma füzelerine ilişkin, 'Anlaşması bitmiştir, en kısa zamanda alacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; 

Azmi, gayreti olan herkese silahlı kuvvetlerimizin kapısı açıktır. TSK'mız bölgesinin ve dünyanın en güçlü ordularının başında gelme konumunu sürekli tahkim ediyor.

15 Temmuz gecesi 15 yaşında bıyıkları terlememiş evladımızdan, 75 yaşındaki ak sakallımıza kadar herkes terör örgütünün karşısına çıktı.

Bu ordu tarihe sığmayacak kahramanlıkların sahibi bir ordudur. Giydiğiniz ünifromanın onuru sizin en büyük mükafatınızdır.

Her tercih gibi bunun da bir bedeli var. Bu bedeli zaman zaman şehit ve gazilerle, zaman zaman ekonomik faturalarla ödüyoruz.

7 vatandaşımız hayatını kaybederken, 125 vatandaşımız yaralanırken bunlar hava füze savunma sistemlerini kaldırıyorlardı.

Topraklarımızı korumak için alternatif arayışlara girdiğimiz zaman 'Sakın ha' diyorlar. Bu dayatmayı kabul etmemiz mümkün değil. S-400 ile anlaşma bitmiştir yakın zamanda alacağız inşallah.

F-35'lere de ihtiyacımız var. Zaten biz proje ortağıyız. Bu projeye 900 milyon dolar yatırdık. Onlar vermezse başka yerden alırız yahut üretiriz. Bizi tek taraflı ilişkiye zorlayanların kendilerinin gizli ve açık dünyanın dört bir yanında ne tür faaliyetler içinde olduklarını da gayet iyi biliyoruz. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerimizin hiçbirinde sözümüzü tutmazlık etmedik. Kimseye riyakarlık yapmadık. Ama bize hepsi yapıldı."

Türkiye'nin Avrupa ve Amerika ile olan müttefiklik, ortaklık ilişkilerine olduğu kadar diğer ülkelerle tesis edeceği işbirliklerine de ihtiyacı var.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 11:07
  1. Ordu
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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