Erdoğan'dan Rus savaş uçağı çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki şehri Soçi'de bir araya geldi. Ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus savaş uçağı sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin ile görüşmede savunma sanayii ile ilgili adımların da gündeme geldiğini söylemesi üzerinde gazeteciler, "S-400'ün devamının alınmasına ilişkin bir süreç şekillendi mi görüşmenizde? Diğer husus da F-35 programından Türkiye'nin çıkarılması sonrasında Rusya ile yeni nesil savaş uçakları konusunda bir çalışma yürütülmesi, özellikle SU uçaklarıyla alakalı bir çalışma yapılması konusu gündeme geldi mi?" sorusunu yöneltildi.



Erdoğan bu soru üzerinde "Bir defa S-400 konusunda bizim sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Bu yararlı görüşmemizde tabi ki bunları da etraflıca konuştuk ve bunları daha ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük. Hatta uçak motorları yapımında ne gibi adımlar atacağız, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız; bunları da yine etraflıca konuşma imkanımız oldu. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız. Bir diğer konu, gemi inşasında da yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar, burada da yine Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır. Çalışacağız. Durmak yok yola devam" dedi.