Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak olan Taksim Camisi’nin açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

Taksim’de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından da birçok yeni özelliği de barındırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 başında, Mart ayındaki yerel seçimler için Refah Partisi'nden İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığında, Taksim'de bir binanın çatı katından kameralara meydanı göstermiş ve "Burası Taksim Camii için 20 yıl önce düşünülmüş olan bölgedir, 20 yıl kadar öncesine dayalı bir konuşmadır bu. İnşallah buranın temelini atmak bize nasip olur" demişti.

Erdoğan'dan Reha Muhtar'a Taksim Camii ayarı

Erdoğan, aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Reha Muhtar'ın programına konuk oldu.

Şimdi olduğu gibi o dönemde malum medyanın hedefinda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programda Taksim Camii'nden hazımsız olan Reha Muhtar'a şu sözler ayar vermişti:

"Bir defa Taksim Camisini sizin konuştuğunuz kadar ben konuşmuyorum, basın konuşuyor. Kurulmuş bir vakıf var. Dernek getirdi teklifini yaptı, projeyi büyükşehir geçirdi, benim buna ayırdığım bir vakit filan söz konusu değil. Yoksa Taksim Camii beni şu anda bağlayan bir konu değildir. Ben olmasından yanayım. Ben buna para tahsis etmiyorum ki, vatandaş yapacak bunu."