Erdoğan'dan Putin'e tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 'Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü' dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
"Esenlik temenni ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, Zat-ı Devletlerine ve dost Rusya halkına esenlik temennilerimi yineliyorum.”