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Gündem

Erdoğan'dan Putin'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:10:00 - 2020-05-09 15:34:35
Erdoğan'dan Putin'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 'Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü' dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

"Esenlik temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, Zat-ı Devletlerine ve dost Rusya halkına esenlik temennilerimi yineliyorum.”

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