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Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül "Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:22
Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında "Denizcilerimizin gurur abidesi olan Preveze Deniz Zaferi, tarihimizin en şanlı ve en görkemli zaferlerinden biridir. Barbaros Hayrettin Paşa komutasında, büyük bir donanmaya karşı kazanılan Preveze Deniz Zaferi, Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğini perçinlemiş, donanmamızın gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerine yer verdi.

"Başta Preveze Deniz Zaferi olmak üzere, tarihi büyük başarılarla dolu olan Deniz Kuvvetlerimiz, devraldığı mirası güçlendirerek geleceğe taşımakta, birikimi, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandırmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Deniz Kuvvetlerimiz, yurt içinde ve yurt dışında yüksek bir vazife şuuruyla barışa değerli katkılarda bulunmakta, geçmişinden aldığı güç ve güvenle bizleri günümüzde de gururlandırmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde vatanı için mücadele eden bütün kahramanları ve şehitleri şükranla anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Kuvvetlerinin tüm mensuplarını en kalbi duygularıyla selamladığını kaydetti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 12:22
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Preveze Deniz Zaferi
  3. Deniz Kuvvetleri Günü

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