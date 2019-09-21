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Erdoğan'dan operasyon sinyali: Hazırlıklarımız tamamlandı

ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "güvenli bölge"ye ilişkin, "Sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette" dedi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 16:58
Erdoğan'dan operasyon sinyali: Hazırlıklarımız tamamlandı

ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "güvenli bölge" konusunda açıklamalarda bulundu.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelere operasyon sinyali veren Erdoğan, "Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlandı. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz. Bunun dışında uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirdik. Terör örgütlerine ABD'nin verdiği destek ortada. ABD'nin terör örgütlerine desteğini görmeme lüksümüz yok" dedi.

Erdoğan ayrıca konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bizimle yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı söylendi. Biz mücadelemizi açık ve net yaptık. Bölgede DEAŞ yok noktasına geldi. Şimdi ise uydurma örgüt çıkarıldı; SDG. Bu bir aldatmaca. Bunun PYD ve YPG'den bir farkı yok. Buna çadır bir terör örgütü diyebiliriz. Onunla bunu yapıyorlar. PKK ile alakası yok diyorlar. Hepsi içiçe."

ABD Başkanı Donald Trump'la yüzyüze görüşeceklerini belirten Erdoğan, "Sayın Trump Fırat'ın doğusundan ABD'li askerlerin çekilmesine yönelik açıklama yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi. Biz özellikle Suriye'nin kuzeyinde ki 422 km batıdan doğuya derinliğine ise Trump'ın ifadesiyle 20 mil. Bu civarda bir derinlik söz konusu. 20-30 kilometre derinlikte bölge terörden arındırılmalı. Buradaki terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor" dedi.

"Patriot masadan kalkmış değil"

ABD'den Patriot alımının da masadan kalkmadığını dile getiren Erdoğan, "Sayın Trump bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde biz S-400'leri nasıl aldıysak Partiot noktasında da şartlar itibariyle ortak üretim ve kredi gibi şartlar oluyorsa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bu da onların gündeminde. Bunları halledersek F-35'leri bir kenara koymamız mümkün değil. F-35'lerde biz müşteri değil üreticiyiz. Bir kısım parçaları bizde üretiliyor. Bunları yapan ülkeye bu uygulama adil değildir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 16:58
  1. ABD
  2. PKK
  3. YPG
  4. NATO
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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