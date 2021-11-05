Erdoğan'dan önemli uyarılar: Anne babalar çocuklarını değil, çocuklar ebeveynlerini yönlendiriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin açılışında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz. Tüm hayatını zararlı alışkanlıklar ve maddelerle mücadeleye adamış biri olarak daima Yeşilay'ın yanında olduk. İçki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır. Tütün kullanımları hem kendimize hem de çevremize zararlıdır. İnşallah bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz.

Teknoloji bağımlılığı gerçek olmayan bir dünyaya hapseder. Teknoloji tabanlı yeni bağımlılık türleriyle mücadele Yeşilay'ın sorumluluk alanına girer. Büyükler olarak artık maalesef çocuklarımıza hayır demeyi başaramıyoruz. Anne babalar çocuklarını değil, çocuklar ebeveynlerini yönlendiriyor. Kimlerle oturup kalktığını bilmediğimiz çocuklarımız özgür kılmış olmayız, ihmal etmiş oluruz. Çocuklara değer vermek, onların görüşlerini desteklemek mutlaka gerekli ve önemlidir. Ama bu durum onları kendi değerlerimizle donatarak hayata hazırlama sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz.

Çocuklarımıza elbette güveneceğiz ama sözümüzle, yaşantımızla onlara rehberlik etmeyi, örnek olmayı ihmal etmeyeceğiz. Bunu sağladığımızda Yeşilay'ımızın işini de kolaylaştırmış oluruz. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte bunu başaracağız.