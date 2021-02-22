  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'dan önemli çağrı: Güçlendirme değil yenilemeden yanayım
Gündem

Erdoğan'dan önemli çağrı: Güçlendirme değil yenilemeden yanayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Buradan imkanı olan vatandaşlarıma afet riski altındaki vatandaşlarıma binalarını güçlendirmelerini ya da yenilemeleri çağrısında bulunuyorum. Ben yenilemeden yanayım. Güçlendirme değil yenilemeyi tercih edelim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 17:19:00 -
Erdoğan'dan önemli çağrı: Güçlendirme değil yenilemeden yanayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Buradan imkanı olan vatandaşlarıma afet riski altındaki vatandaşlarıma binalarını güçlendirmelerini ya da yenilemeleri çağrısında bulunuyorum. Ben yenilemeden yanayım. Güçlendirme değil yenilemeyi tercih edelim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"(İzmir) Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz."

"Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız."

"Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik."

"81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık."

"Buradan imkanı olan vatandaşlarıma afet riski altındaki vatandaşlarıma binalarını güçlendirmelerini ya da yenilemeleri çağrısında bulunuyorum. Ben yenilemeden yanayım. Güçlendirme değil yenilemeyi tercih edelim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında vatan hainliği tartışması
Gündem

Canlı yayında vatan hainliği tartışması

ABD'nin konuşulduğu canlı yayında, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve Hukukçu Kıvanç Can arasında vatan hainliği tartışması yaşanırken, H..
Bölgeye ilişkin dikkat çeken detayı ilk kez paylaştılar: Teröristlerin belini kıracak bir plan var
Gündem

Bölgeye ilişkin dikkat çeken detayı ilk kez paylaştılar: Teröristlerin belini kıracak bir plan var

Terör örgütü PKK'nın Gara'daki hain saldırısı sonrası gündeme gelen 'Türkiye, sınırında YPG'ye karşı İsrail modelini uygulayabilir mi?' soru..
Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK ve İran uyarısı
Gündem

Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK ve İran uyarısı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İran'ın terör örgütü PKK'yı yok etmek istemediğini, kendi politikası bakımından kullanılması gerekil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay